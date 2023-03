Adelaide lascia Il Paradiso delle Signore 7. Nel finale di stagione dell'amata e seguitissima soap opera in onda su Rai 1, la contessa farà una delle sue sparizioni ad effetto, come già successo in passato. Lo ha anticipato la stessa Vanessa Gravina in una sua intervista precedente, nella quale ha spiegato che Adelaide dovrà lasciare improvvisamente Milano, tacendo però sui motivi. Non si esclude che possa partire con Marcello, che scoprirà molto presto un'amara verità: la sua ex fidanzata si sposerà molto presto. Attenzione però, perché stando agli spoiler de Il paradiso delle signore Ludovica tergiverserà sul matrimonio capendo di provare ancora qualcosa per Marcello.

Lo stesso Barbieri cercherà di fare un passo indietro nel suo rapporto con Adelaide, dopo aver capito che nella sua vita c'è una grande assenza.

Il paradiso delle signore 7, Adelaide lascia Milano

Nella sua intervista, Vanessa Gravina ha rilasciato interessanti anticipazioni sul finale di stagione de Il paradiso delle signore che si preannuncia ricco di sorprese e colpi di scena inaspettati. In questo momento, Adelaide e Marcello sono travolti dalla passione e condividono momenti magici, consolandosi a vicenda.

Già, perché la realtà è più complicata del sogno che stanno cercando di vivere. Marcello è ancora innamorato di Ludovica, nonostante non lo ammetta a se stesso, mentre la contessa ha ancora un conto in sospeso con Umberto.

A proposito di questo rapporto, però, è bene specificare che sarà Guarnieri, nelle prossime puntate, a non sopportare più la vista di Adelaide e Marcello insieme.

Adelaide, infatti, pare abbia voltato definitivamente pagina con il commendatore e farà di tutto per salvaguardare la sua storia con Marcello, che proseguirà anche nella prossima stagione.

Come si spiega dunque la sua sparizione?

Adelaide e Marcello potrebbero fare una follia d'amore nel finale di stagione Il paradiso delle signore 7

Vanessa Gravina parla di “tipiche sparizioni a effetto“. La contessa non ci sarà nel finale di stagione de Il Paradiso, anche se non si conoscono i motivi del suo addio improvviso.

C'entra per caso Marcello?

Non si esclude l'ipotesi che Marcello e Adelaide, delusi dai loro precedenti fallimenti amorosi, decidano di partire insieme. Un'altra possibilità, invece, è quella che vede un ritorno di fiamma tra Barbieri e la bella Brancia. In questo caso, la contessa potrebbe sparire per darsi il tempo di ritrovare se stessa.

Attenzione però, è doverosa una precisazione: Vanessa Gravina lascia Il paradiso delle signore 7 per i suoi impegni a teatro, ma tornerà nella prossima stagione, che è stata confermata dai vertici di Rai 1.