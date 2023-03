Chi sono i nuovi giudici che parteciperanno al serale di Amici 2023 in onda su Canale 5? Le prime anticipazioni sul talent show ideato e condotto da Maria De Filippi rivelano che sono già iniziati i lavori e le prove per l prima attesissima puntata di questa stagione.

L'appuntamento per il serale di Amici è fissato per sabato 18 marzo [VIDEO] su Canale 5 ma, anche quest'anno, il talent show non andrà in onda in diretta bensì sarà registrato con qualche giorno d'anticipo rispetto alla messa in onda televisiva.

Le prime anticipazioni sul serale di Amici 2023: quando si registra e quando va in tv

Nel dettaglio, l'appuntamento con il serale di Amici 2023 sta per ripartire nel prime time della rete ammiraglia Mediaset.

Le anticipazioni ufficiali riguardanti la programmazione del talent show rivelano che, la prima puntata è fissata per sabato 18 marzo in prime time su Canale 5.

La registrazione ufficiale dello show, però, ci sarà giovedì 16 marzo: anche quest'anno, quindi, lo show di Maria De Filippi verrà registrato con due giorni di anticipo rispetto alla messa in onda televisiva.

L'attesa, al momento, è incentrata in primis sui nomi dei nuovi giurati che faranno parte del cast di questa ventiduesima edizione del talent show.

Stefano De Martino non torna: anticipazioni Amici 2023 sui giudici del serale

Le prime anticipazioni sui giudici sono arrivate dal sito diretto da Roberto D'Agostino, il quale ha fatto sapere che della "vecchia guardia", non ci sarà Stefano De Martino.

In un primo momento, infatti, si era vociferato di un possibile coinvolgimento dell'ex ballerino con Emma Marrone, in passato già coach del serale e soprattutto protagonista di una love story con Stefano, nata proprio durante la loro partecipazione al talent show di Maria De Filippi.

Tuttavia non sarà così: la coppia Stefano De Martino - Emma Marrone non si riformerà nel corso di questa stagione del talent show, dato che entrambi non faranno parte del cast.

In bilico Emanuele Filiberto e Stash come giudici al serale di Amici 2023

Il conduttore di Stasera tutto è possibile e Bar Stella, nel corso della stagione primaverile, sarà impegnato sulla seconda rete della tv di Stato con le sue trasmissioni e di conseguenza non tornerà in giuria.

In bilico, invece, il ritorno di Emanuele Filiberto Di Savoia e Stash dei The Kolors, anche loro giudici delle ultime due stagioni del talent show di Maria De Filippi.

Filiberto, in una delle sue ultime interviste a Verissimo, aveva lasciato intendere di voler chiudere il "capitolo Amici" e dedicarsi a nuovi progetti professionali.

Silenzio, invece, da parte di Stash che in questi mesi non ha mai proferito parola in merito ad un suo possibile ritorno come giudice del serale di Amici 2023.

Cosa succederà a questo punto? Maria De Filippi rivoluzionerà completamente la giuria di quest'anno? Lo scopriremo nel corso delle prossime giornate.