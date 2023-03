Le anticipazioni riguardanti la registrazione di Amici 2023 che c'è stata lo scorso giovedì 23 marzo rivelano che al centro dell'attenzione ci sono state le nuove sfide dirette che hanno visto protagonisti gli allievi di questa edizione.

I colpi di scena non sono mancati così come i momenti di tensione in studio: spazio in primis ad un acceso scontro tra i prof Alessandra Celentano ed Emanuel Lo. Tra i due sono volate parole grosse e insulti.

Nervi tesi tra i prof Emanuel e Alessandra Celentano: anticipazioni Amici 2023

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti le riprese della seconda puntata del serale di Amici 2023 in programma sabato 25 marzo su Canale 5, rivelano che per la prof Alessandra Celentano ed Emanuel Lo ci sono stati dei momenti di grande tensione in studio.

Il motivo dello scontro è nato dal guanto di sfida su una coreografia hip hop, proposto da Emanuel per Samu e Ramon.

Tale sfida è stata annullata per volere di Giuseppe Giofrè che, in studio, ha scelto di astenersi dalla votazione sostenendo che tale guanto lanciato da Emanuel non fosse equo tra i due ballerini.

Di conseguenza, la sfida è stata annullata e a quel punto in studio è nata un'accesa discussione tra i due insegnanti di danza.

Emanuel insulta la prof Celentano: anticipazioni Amici 22 registrazione 23 marzo

Emanuel Lo non si è trattenuto e si è lasciato andare anche ad un insulto nei confronti della prof Celentano, che non l'ha presa per niente bene.

Le anticipazioni riguardanti la registrazione della seconda puntata del serale di Amici 22 avvenuta ieri 23 marzo, rivelano che il prof ha accusato la Celentano di dire cose ignoranti nel corso della messa in onda del programma.

Un vero e proprio affronto quello che Emanuel ha fatto nei confronti dell'insegnante di danza classica, volto storico del talent show ideato e condotto da Maria De Filippi.

Insomma, un clima particolarmente acceso quello che si è respirato nel corso delle riprese di questa settimana.

Isobel crolla in lacrime: anticipazioni Amici 2023 registrazione 23 marzo

E poi ancora, le anticipazioni di questa nuova registrazione di Amici 2023, rivelano che c'è stato spazio per una doppia eliminazione finale.

Il primo ad avere la peggio è stato il cantante Piccolo G, dopodiché a seguire c'è stato spazio per il ballottaggio finale tra Cricca e Gianmarco.

Tale sfida ha portato ad un crollo emotivo di Isobel: la ballerina non ha trattenuto le lacrime ed è scoppiata a piangere, dispiaciuta per la sfida finale tra i suoi due colleghi.

A quel punto, è stato Ramon ad intervenire per consolare la ballerina e cercare di placare il suo dispiacere e l'amarezza per questa sfida eliminatoria.