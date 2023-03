Lorella Cuccarini rompe il silenzio e interviene sui social dopo l'eliminazione del cantante Niveo ad un passo dal serale di Amici 2023.

Questa domenica 12 marzo, su Canale 5, è andato in onda l'ultimo appuntamento del pomeridiano del talent show ideato e condotto da Maria De Filippi, dove c'è stata la scelta ufficiale dei concorrenti da ammettere allo show di prime time.

La prof Cuccarini, così come gli altri insegnanti della scuola, si sono così ritrovati a fare le loro scelte.

Scelti gli allievi ammessi al serale di Amici 2023 su Canale 5

Nel dettaglio, il riassunto dell'ultima puntata del pomeridiano di Amici 2023 in onda questa domenica pomeriggio su Canale 5, rivela che c'è stata una nuova doppia eliminazione definitiva dal cast del talent show Mediaset.

Ad avere la peggio sono stati Niveo e Benedetta: i due allievi hanno dovuto così lasciare la scuola ad un passo dall'inizio del serale di questa ventiduesima edizione, la cui prima puntata è in programma sabato 18 marzo in prime time su Canale 5.

Una doppia eliminazione che ha lasciato l'amaro in bocca ai tantissimi fan del talent show, soprattutto per quanto riguarda la "cacciata" del cantante Niveo, per volere della sua prof Lorella Cuccarini.

La prof Cuccarini interviene sul serale di Amici 2023

In queste ore, l'insegnante ha scelto di rompere il silenzio sull'eliminazione del suo allievo e lo ha fatto con un post social in cui ha fatto un resoconto delle sue scelte per quanto riguarda le ammissioni al serale di questa ventiduesima edizione.

"Ecco la mia squadra: Cricca, Angelina, Ndg. Da domani non sarete più allievi, ma professionisti", ha scritto l'insegnante nel suo post in cui ha voluto incoraggiare i suoi tre artisti che sono riusciti a conquistare la fatidica maglia ora per l'accesso allo show di prime time.

"Toccherà a voi infiammare il serale e convincere il pubblico e gli addetti ai lavori.

Date il massimo ma, soprattutto, godetevi ogni istante", ha scritto la prof sui social confermando che lei sarà al loro fianco in questo nuovo percorso.

Lorella Cuccarini rompe il silenzio sull'eliminazione di Niveo dal serale di Amici 2023

Tuttavia, Lorella ha voluto scrivere un pensiero anche per l'eliminato di questa settimana, il cantante Niveo, la cui uscita dalla scuola ha scatenato un bel po' di critiche e polemiche tra i numerosi fan.

"Niveo, hai fatto un percorso difficile, ma bellissimo. Esci da questo programma a testa alta, con un bagaglio di esperienza immenso", ha scritto ancora la prof Cuccarini parlando del concorrente eliminato.

"Hai meritato ogni istante di questa avventura", ha chiosato ancora l'insegnate di Amici 2023 parlando di Niveo.