Maria De Filippi torna in studio dopo il lutto che l'ha colpita. Il 3 marzo è in programma la nuova registrazione di Amici 2023, il talent show che si avvia verso le battute finali del pomeridiano, in attesa dell'inizio del serale.

Un ritorno particolarmente atteso dal pubblico, dato che in questi giorni Mediaset ha scelto di sospendere tutte le trasmissioni che prevedevano la presenza in video della conduttrice dopo la morte di Maurizio Costanzo.

Il ritorno di Amici 2023 dopo la sospensione in televisione

L'appuntamento con Amici 2023 riprenderà domenica 5 marzo con la messa in onda della puntata che è stata registrata il 23 febbraio 2023.

Il pubblico avrà così modo di rivedere in televisione Maria De Filippi, anche se tale appuntamento è stato registrato quando la conduttrice non era stata ancora colpita dal lutto che di lì a poche ore le avrebbe sconvolto la vita, lasciando sbigottiti i fan.

Tuttavia, sempre nel corso dell'attuale settimana, Maria De Filippi tornerà a lavoro e riprenderà in mano le redini delle sue trasmissioni.

Maria De Filippi torna in studio dopo il lutto: la nuova registrazione di Amici 2023 prevista il 3 marzo

Per la giornata di venerdì 3 marzo 2023 è in programma la registrazione dell'ultima puntata del pomeridiano di Amici 2023, la quale sarà trasmessa domenica 12 marzo su Canale 5.

Maria De Filippi tornerà nuovamente in studio per le riprese di questo appuntamento con il talent show, durante il quale verranno svelati i nomi dei concorrenti che conquisteranno gli ultimi posti disponibili per il serale di questa edizione.

Un modo anche per rivedere la conduttrice che in questi giorni è stata travolta dall'affetto di fan e spettatori, che si sono stretti intorno al suo dolore e a quello della famiglia.

Non solo Amici 22, Maria De Filippi torna in onda anche con C'è posta per te

Prima ancora dell'appuntamento con Amici 22 che andrà in onda questa domenica 5 marzo in tv, gli spettatori di Canale 5 avranno modo di vedere Maria De Filippi anche nel sabato sera della rete ammiraglia Mediaset.

Il prossimo 4 marzo, in prime time dalle 21:30 circa, è in programma la penultima puntata di C'è posta per te, il people show che tutte le settimane appassiona una media di quasi cinque milioni di spettatori.

La puntata che sarà trasmessa su Canale 5, però, è stata registrata diverse settimane fa quindi risale al periodo antecedente al lutto che ha colpito la conduttrice, considerata volto simbolo della rete ammiraglia Mediaset.