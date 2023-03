Cambiamenti in arrivo nella prossima edizione di Amici in onda su Canale 5? L'appuntamento con il talent-show ideato e condotto da Maria De Filippi resta uno dei più seguiti dal pubblico della rete ammiraglia Mediaset ma, in vista della prossima stagione, potrebbero esserci delle novità rilevanti.

I riflettori, infatti, potrebbero essere concentrati in primis sui professori del programma: il cast potrebbe essere rivoluzionato perché due degli attuali insegnanti sarebbero pronti a dire addio alla trasmissione. Si tratterebbe di Arisa e Raimondo Todaro.

Due professori potrebbero uscire di scena dal cast di Amici 2023

L'appuntamento con Amici 2023 ripartirà da settembre con una nuova edizione che vedrà protagonisti nuovi allievi pronti a mettersi in gioco per cercare di conquistare un banco all'interno della scuola più famosa d'Italia.

Le sorprese, però, potrebbero non mancare, a partire dal cast di insegnanti della prossima stagione che potrebbe essere in parte modificato. A quanto pare, infatti, la prof. Arisa, dopo il ritorno di quest'anno, sarebbe pronta a dire addio nuovamente alla trasmissione di Maria De Filippi.

Il motivo? Arisa avrebbe intenzione di dedicarsi nuovamente alla musica, dato che il suo obiettivo primario sarebbe quello di riuscire ad essere tra i Big del prossimo Festival di Sanremo 2024, condotto sempre da Amadeus.

Raimondo Todaro verso l'addio al cast della prossima edizione di Amici 2023

Anche Raimondo Todaro, dopo tre edizioni di fila come insegnante della scuola di Maria De Filippi, sarebbe vicino all'addio al cast. Si vocifera che l'ex protagonista di Ballando con le stelle non sarebbe più in sintonia con i suoi colleghi e con la produzione del talent-show, al punto da voler mettere la parola fine alla sua esperienza ad Amici.

In attesa di scoprire se Raimondo Todaro e Arisa confermeranno o meno la loro decisione di lasciare lo show Mediaset condotto da Maria De Filippi, cresce l'attesa per la messa in onda della prima puntata del serale di Amici.

Al via il serale di Amici 2023: da sabato 18 marzo in prime-time su Canale 5

Sabato 18 marzo, in prime-time su Canale 5, andrà in onda l'appuntamento d'esordio con il talent-show Mediaset che sarà caratterizzato subito da una doppia eliminazione.

Saranno due gli allievi che, al termine del programma, dovranno salutare il format di Maria De Filippi, perdendo così la possibilità di accedere alla finale di questa edizione, in programma verso la metà di maggio su Canale 5.