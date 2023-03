Sabato 18 marzo andrà in onda in prime time su Canale 5 la prima puntata del serale di Amici 22. Le anticipazioni sul talent show Mediaset rivelano che ci sarà spazio per le prime sfide dirette tra i concorrenti di questa edizione, pronti a dare il meglio per cercare di conquistare il gradimento della giuria.

Al termine di questa prima puntata del talent show Mediaset ci sarà spazio subito per una doppia eliminazione definitiva dalla gara.

Chi è stato eliminato: anticipazioni Amici 22 prima puntata serale

Nel dettaglio, le anticipazioni sulla prima puntata del serale di Amici 22 in onda questo sabato sera su Canale 5 rivelano che la prima concorrente ad essere stata eliminata definitivamente dalla scuola è stata la ballerina Megan, che ha dovuto così rinunciare subito al sogno di poter accedere alla finalissima di questa edizione.

A seguire, poi, ci sono state nuove sfide dirette per gli allievi del serale che hanno portato alla proclamazione dei due concorrenti finiti al ballottaggio eliminatorio.

Trattasi di Federica e Ndg: uno dei due sarà definitivamente eliminato dalla scuola ma, il verdetto finale non è stato svelato nel corso della registrazione.

Per evitare gli spoiler, il nome del secondo eliminato sarà comunicato ai concorrenti sono al loro rientro in casetta e di conseguenza gli spettatori di Canale 5 potranno scoprire il verdetto finale nel corso della puntata in onda sabato 18 marzo in prime time.

Il trionfo della coppia Zerbi-Celentano: anticipazioni Amici 2023 del 18 marzo

E poi ancora, le anticipazioni di questa prima puntata del serale rivelano che c'è stato il trionfo della squadra capitanata da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano: i due sono riusciti ad avere la meglio nelle varie sfide che sono state proposte nel corso di questo primo appuntamento, risultando così i veri trionfatori della puntata.

In particolar modo, la prima manche ha visto protagonisti Zerbi-Celentano contro la squadra capitanata da Cuccarini e Emanuel Lo.

A seguire, poi, c'è stata la seconda manche tra Zerbi-Celentano e Arisa-Todaro e infine la terza manche contro la coppia Emaneul Lo - Cuccarini.

Pio e Amedeo ospiti in studio: anticipazioni Amici 22 prima puntata del 18 marzo

Ad avere la meglio, in tutte e tre le manche di questa puntata d'esordio del talent show Mediaset, è stata la coppia Zerbi-Celentano.

Per quanto riguarda, invece, gli ospiti di questa prima puntata del talent show, in studio ci sono stati Pio e Amedeo: il duo comico è tornato nel programma di Maria De Filippi per lanciare la nuova edizione di "Felicissima Sera" in onda da venerdì 24 marzo nel prime time della rete ammiraglia Mediaset.