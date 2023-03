Cresce l'attesa per la registrazione della prima puntata del serale di Amici 2023. Il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi sta per tornare in onda in prime time su Canale 5 con un nuovo attesissimo ciclo di appuntamenti che terranno compagnia al pubblico della rete ammiraglia Mediaset nel corso della stagione primaverile.

Un appuntamento che si preannuncia già attesissimo dai fan che, in questi mesi, hanno seguito con grande passione le vicende dei concorrenti di questa ventiduesima edizione, protagonisti di un pomeridiano di grande successo nella domenica pomeriggio di Canale 5.

Al via il serale di Amici 2023 con Maria De Filippi: sabato 18 marzo la prima puntata su Canale 5

Nel dettaglio, domenica 12 marzo andrà in onda l'ultima puntata del pomeridiano di Amici 2023 (registrata già nei giorni scorsi), dove ci sarà la proclamazione ufficiale dei 15 allievi che sono stati scelti e ammessi allo show di prime time condotto da Maria De Filippi.

Di conseguenza, con la formazione della classe ufficiale di concorrenti del serale, l'attesa sarà incentrata sulla prima puntata dello show, la cui messa in onda è in programma per sabato 18 marzo su Canale 5.

Anche quest'anno, quindi, il talent show di Maria De Filippi sarà trasmesso nel weekend e questa volta dovrà sfidare la quarta edizione de Il Cantante Mascherato, lo show di prime time condotto da Milly Carlucci su Rai 1.

Registrazione serale Amici 2023 prima puntata: ecco quando ci sarà

Tuttavia, il serale di Amici 2023 non andrà in onda in diretta televisiva: ogni puntata (fatta eccezione per la finalissima) sarà registrata con qualche giorno d'anticipo rispetto all'effettiva programmazione su Canale 5.

Al momento, infatti, la registrazione della prima puntata del serale è in programma per giovedì 16 marzo, ossia due giorni prima della messa in onda televisiva.

Cosa succederà nel corso della prima puntata? Al centro dell'attenzione ci saranno le prime sfide tra le squadre di allievi, ognuna capitanata da una coppia di professori, e poi ci sarà spazio anche per le prime eliminazioni definitive dallo show.

Cricca e Ndg a rischio eliminazione dalla prima registrazione del serale di Amici 2023?

Chi rischia l'eliminazione dal cast del serale? Al momento, tra i concorrenti in bilico, spicca il nome del cantante Cricca, che proprio nel corso dell'ultimo daytime è stato bacchettato anche dalla sua prof Lorella Cuccarini, la quale non sta gradendo le sue scelte stilitiche.

Tra i concorrenti ammessi al serale, ma particolarmente criticati, spicca anche il giovane Ndg che potrebbe finire a rischio eliminazione già nel corso della prima puntata del serale,.