Cosa succederà nel corso della registrazione della terza puntata del serale di Amici 2023? L'appuntamento con il talent show Mediaset ideato e condotto da Maria De Filippi prosegue con grande successo e, sabato 1° aprile, è in programma una nuova attesissima puntata su Canale 5.

I colpi di scena non mancheranno anche se, in questo terzo appuntamento con il talent show Mediaset, non si esclude che possa esserci una sola eliminazione definitiva dal cast dello show.

Serale Amici 2023, registrazione terza puntata: possibile una sola eliminazione

Nel dettaglio, l'appuntamento con il serale di Amici 2023 prosegue con grande successo nel prime time di Canale 5.

Gli ascolti del programma continuano ad essere eccellenti e, in queste prime due settimane di messa in onda, Maria De Filippi ha ampiamente vinto la gara del prime time, battendo così la concorrenza Rai rappresentata da Il Cantante Mascherato di Milly Carlucci.

Quattro i concorrenti che, fino a questo momento, sono stati eliminati definitivamente dal cast del serale: in gara restano soltanto 11 allievi e, in vista della terza puntata, non si esclude che possa esserci l'eliminazione di un solo protagonista.

Cricca e Federico a rischio nella registrazione della terza puntata di Amici 2023

Tenendo conto che sono nove gli appuntamenti previsti per il serale di questa ventiduesima edizione del talent show, non si esclude che a partire da questa settimana, possa esserci una sola eliminazione a settimana.

Ma chi sono i concorrenti che rischiano maggiormente di essere fatti fuori dal gioco al termine della terza registrazione in programma giovedì 30 marzo?

Tra gli allievi in bilico spiccano i nomi di Federica e Cricca: entrambi i due concorrenti sono consapevoli del fatto che, tra quelli rimasti in gara, rischiano maggiormente una papabile eliminazione dal cast al termine di questa terza puntata che sarà poi trasmessa sabato 1° aprile su Canale 5.

Alessio Cavaliere teme di essere eliminato dalla terza registrazione di Amici 2023

E poi ancora, tra i concorrenti particolarmente preoccupati per il proprio percorso all'interno della scuola di Amici di Maria De Filippi, figura anche il giovane Alessio Cavaliere.

Nel corso dell'ultima puntata del daytime in onda su Canale 5, il ballerino non ha nascosto che forse per lui potrebbe essere giunto il momento di lasciare la scuola.

Al momento, quindi, sono questi i tre allievi che sarebbero maggiormente indicati per la prossima eliminazione dal cast del talent show, che sarà regolarmente in onda anche sabato 8 aprile, come sempre nel prime time della rete ammiraglia Mediaset, a partire dalle 21:30 circa.

La frecciatina contro Cuccarini e Zerbi al serale di Amici 22

In attesa di scoprire il verdetto finale della giuria in questa terza puntata, a lanciare una frecciatina contro il talent show, ci ha pensato l'ex prof Luca Jurman.

In una nuova intervista, infatti, ha polemizzato contro la presenza in giuria di Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi, sostenendo che entrambi non avrebbero i mezzi necessari per poter insegnare canto agli allievi della scuola.