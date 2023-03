A 24 ore di distanza dall'inizio della registrazione del secondo serale di Amici 22, i telespettatori sono stati aggiornati sui pareri che Linus ha espresso sui cantanti del cast. Il direttore di Radio Deejay, infatti, ha ascoltato, giudicato e votato i nuovi inediti dei ragazzi della scuola, dando vita ad una classifica che ha spiazzato i fan. Cricca e Federica non sono piaciuti affatto, mentre Angelina e Piccolo G hanno ricevuto parecchi complimenti e i primi due posti in questa singolare graduatoria.

Aggiornamenti sui titolari di Amici

Il daytime che è andato in onda il 22 marzo, ovvero un giorno prima della seconda registrazione del serale di Amici, è stato interamente dedicato ai cantanti della scuola e ai loro nuovi inediti.

Maria De Filippi ha informato i titolari che a breve avrebbero sostenuto una gara davanti a Linus, l'esperto di musica che ha ascoltato e valutato le loro nuovi canzoni.

Il primo a presentarsi davanti al giudice speciale di oggi, è stato Cricca: il titolare del team Cuccarini-Emanuel Lo ha eseguito il brano "Maledetta felicità" e poi ha scoperto il parere del direttore di Radio Deejay.

"Non mi piace, la strofa può andare anche bene ma il ritornello è brutto. Forse dovevi tenere il brano precedente, questo non ti valorizza in molte parti", ha detto Linus senza girarci troppo intorno.

L'allievo ha incassato il colpo, ha ringraziato ed è andato via senza replicare.

I brani di Amici che non convincono l'esperto

Gli inediti di Angelina e Piccolo G hanno convinto il giudice del pomeridiano, tant'è che i loro interpreti hanno ricevuto complimenti e consigli utili per il futuro.

Il brano di Federica, "Scivola", non è piaciuto a Linus, che alla fine della musica ha chiesto: "Ma a te piace questo pezzo?

A me no. In alcune parti sei in difficoltà e non sembra che tu non abbia mai studiato canto". Anche l'allieva di Arisa è rientrata in casetta senza rispondere e accettando la critica.

Wax, invece, è stato definito una "copia di Blanco": secondo l'esperto di musica, infatti, il giovane dovrebbe distaccarsi dal rapper e puntare sull'originalità.

Ad Aaron, invece, Linus ha suggerito di "svecchiare" un po' il suo repertorio: vista la sua giovane età, l'alunno di Zerbi dovrebbe scrivere canzoni più leggere e più adatte alle esperienze che ha vissuto.

Attesa per i nuovi eliminati di Amici

Terminata la gara, tutti i cantanti sono rientrati in casetta e lì hanno scoperto la classifica che è stata generata dai voti di Linus.

Come si poteva evincere dai pareri che il giudice ha dato a voce, agli ultimi posti si sono piazzati Cricca e Federica a pari merito; terzi con lo stesso voto Wax e Aaron, che proprio in questi giorni si sono scontrati più volte sui "guanti di sfida" che i loro professori hanno lanciato.

A vincere la gara inediti del 22 marzo, dunque, è stata Angelina: la figlia di Mango ha battuto di un soffio Piccolo G, anche lui tra i più convincenti con il brano "Normale".

Domani, però, tutti gli allievi saranno impegnati nel registrata la seconda puntata del serale: giovedì 23 marzo, infatti, Maria De Filippi condurrà l'appuntamento che sarà trasmesso su Canale 5 sabato 25. In serata, dunque, inizieranno a circolare le anticipazioni di quello che accadrà in studio, a partire dai nomi dei ragazzi eliminati e di quelli a rischio.

Il meccanismo, infatti, prevede che altri due titolari lascino la scuola al termine di tre manche alle quali parteciperanno altrettante squadre: i verdetti che emetteranno i giudici esterni, sveleranno quali cantanti e/o ballerini dovranno tornare a casa nella fase iniziale del prime time del talent-show.