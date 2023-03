Mentre attendono le anticipazioni della terza puntata di Amici 22, i fan stanno commentando le ultime dichiarazioni di un ex professore della scuola. Intervistato da Nuovo Tv sugli attuali protagonisti del serale, Luca Jurman ha criticato due dei tre docenti di canto (Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini) dicendo che non avrebbero i titoli per ricoprire quel ruolo.

Elogi sia per la maestra Alessandra Celentano che per Arisa, entrambe competenti sulla tecnica delle rispettive discipline che insegnano in Tv.

Aggiornamenti sul cast di Amici

Non è la prima volta che Luca Jurman si espone per criticare la ventiduesima edizione di Amici: in questi mesi, infatti, l'ex docente ha contestato il meccanismo del pomeridiano, ha accusato alcuni allievi di esibirsi in playback e ha bocciato parte del cast che sta animando anche le puntate serali.

Intervistato su quello che sta andando in onda su Canale 5 da un paio di settimane, l'esperto di musica ha risposto così in merito agli attuali insegnanti della scuola: "Zerbi e Cuccarini hanno un ruolo che non gli spetta".

"Nessuno di loro può fare il professore di canto, non ne hanno il titolo. Né Rudy né Lorella insegnano tecnica, cosa che invece fa Alessandra Celentano nella danza", ha aggiunto il musicista.

"I due non hanno né la conoscenza né l'esperienza per poter fare i docenti in un trasmissione dove si parla di talento e si insegna come gestirlo", ha detto ancora Jurman.

La stoccata a Rudy Zerbi

Nell'intervista con la quale ha criticato parte della commissione interna di Amici (Luca non si è espresso solo su Raimondo Todaro ed Emanuel Lo, ballerini professionisti prima che professori della scuola), Jurman ha lanciato una frecciatina a Rudy.

Dopo aver detto che Zerbi non dovrebbe ricoprire il ruolo di professore di canto perché non ne avrebbe le competenze, l'esperto di musica ha tuonato: "Eravamo amici prima che la sua voglia di esposizione mediatica lo facesse cambiare".

Attesa per i nuovi eliminati di Amici

A poche ore dalla registrazione della terza puntata del serale (che si terrà giovedì 30 marzo e che andrà in onda su Canale 5 sabato 1° aprile), i fan sono stati aggiornati su quello che è accaduto nella scuola in questi giorni.

All'inizio del daytime del 29 marzo, ad esempio, il professionista Umberto ha sbottato con Mattia: l'allievo è stato severamente rimproverato per l'atteggiamento di superiorità che assumerebbe spesso in sala prove, uno dei motivi per i quali Gaudino ha abbandonato la stanza durante la lezione.

I due hanno anche avuto un confronto per cercare di arrivare ad una pace che permetta ad entrambi di continuare a lavorare in serenità, ma l'assistente di Todaro ha chiarito: "Io sono stanco, fai sempre le stesse cose da due anni.

Non mi ascolti, non fai le correzioni e per me questa è una mancanza di rispetto".

Zenzola si è scusato più volte e si è rimesso al lavoro per preparare le esibizioni che il suo tutor Raimondo potrebbe schierare nel 3° appuntamento in prime time.

Le anticipazioni che trapeleranno dagli studi Elios il 30 marzo chiariranno sia il futuro di Mattia che quello degli altri 10 talenti ancora in gara. Salvo colpi di scena, nel corso della prossima puntata dovrebbero esserci altre due eliminazioni (i fan non escludono che possano scendere ad una sola già da sabato), e a rischiare di più sono: Alessio, Samu, Cricca, Federica e Maddalena.