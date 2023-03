Maria De Filippi torna in studio ad Amici 22 dopo il lutto per la morte di Maurizio Costanzo. Venerdì 3 marzo la conduttrice di Canale 5 ha ripreso in mano le redini delle sue trasmissioni e lo ha fatto dedicandosi alle riprese del talent show.

L'appuntamento con Amici 22 proseguirà di domenica pomeriggio fino al prossimo 12 marzo, dopodiché la trasmissione andrà in onda in prime time con il serale.

Il ritorno di Maria De Filippi dopo il lutto: oggi la registrazione di Amici 22

Nel pomeriggio di venerdì 3 marzo Maria De Filippi è tornata ufficialmente ai suoi impegni lavorativi.

A distanza di una settimana esatta dalla morte di Maurizio Costanzo, la conduttrice ha ripreso in mano le redini del talent show pomeridiano di Canale 5, seguito ogni settimana da una media di quasi tre milioni e mezzo di spettatori.

L'attesa per questa registrazione, che sarà trasmessa domenica 12 marzo su Canale 5, era incentrata in primis sul rientro in studio della conduttrice, atteso dai fan che in questi giorni hanno mostrato tutto il loro affetto e la vicinanza attraverso commenti social.

'Ricomincio a lavorare', le parole di Maria De Filippi che torna ad Amici 22

"Ricomincio a lavorare perché così mi hanno insegnato", sono queste la parole che avrebbe pronunciato Maria De Filippi al suo rientro in studio nel corso della registrazione di Amici 22 di questo venerdì pomeriggio, così come riportato dal profilo Twitter di RTL 102.5.

Per la registrazione di oggi di Amici 22 la produzione avrebbe fatto una richiesta ben precisa al pubblico che avrebbe assistito alle riprese del talent show.

Secondo quanto riportato dal profilo Twitter Amici News, la produzione avrebbe chiesto agli spettatori di non urlare nel momento in cui sarebbe entrata in studio la conduttrice, bensì di limitarsi a un applauso formale in segno di vicinanza e affetto nei suoi confronti.

Dopo Amici 22, Maria De Filippi tornerà anche a Uomini e donne

Insomma un ritorno non facile per la conduttrice, che da questa settimana si appresta a prendere in mano anche le redini di un'altra trasmissione amata dal pubblico di Canale 5.

Trattasi di Uomini e donne: il dating show dei sentimenti sarà in onda a partire da lunedì 6 marzo nella fascia del primo pomeriggio e sempre nella stessa data riprenderanno anche le registrazioni del programma.

Durante le riprese del prossimo lunedì l'attenzione sarà incentrata in primis sulla scelta finale del tronista Federico Nicotera. A distanza di sei mesi dall'inizio del suo percorso in studio, sarà chiamato a svelare il nome della scelta finale tra Alice e Carola.