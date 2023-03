Come sta Maria De Filippi dopo il cocente lutto che l'ha colpita? A distanza di un po' di giorni dalla morte di Maurizio Costanzo, domenica pomeriggio è andata in onda su Canale 5 l'ultima puntata di Amici 22, primo programma a essere registrato dopo il lutto che ha colpito la conduttrice.

A colpire in queste ore sono dei retroscena svelati da alcuni collaboratori della conduttrice, i quali hanno fatto sapere che Maria avrebbe ammesso di voler stare lontana dalla televisione in questo momento così delicato della sua vita.

Maria De Filippi rientra commossa ad Amici 22 dopo il lutto

L'appuntamento con Amici 22, trasmesso domenica 12 marzo su Canale 5, era tra i più attesi della stagione, dato che si trattava della prima registrazione del talent show dopo il lutto che ha colpito la padrona di casa Maria De Filippi.

La conduttrice è entrata in studio abbracciata virtualmente dal caloroso applauso del pubblico presente, dei professori e degli allievi di questa ventiduesima edizione del talent show, che l'hanno accolta in piedi.

"Io inizierei a lavorare come mi è stato insegnato", ha esclamato Maria De Filippi dopo l'applauso del pubblico, entrando così subito nel vivo della trasmissione di Canale 5.

Un momento particolarmente emozionante anche per il pubblico da casa, che in queste ore si è stretto nuovamente intorno alla conduttrice, alle prese con uno dei momenti più difficili della sua vita.

Il retroscena su Maria De Filippi: ecco cosa hanno svelato i suoi collaboratori

A svelare dei retroscena su quanto stia accadendo dietro le quinte delle trasmissioni di Maria De Filippi ci hanno pensato alcuni collaboratori, come riportato sulle pagine del settimanale Di Più Tv.

A quanto pare sebbene abbia ripreso in mano le redini delle sue trasmissioni, tra cui Uomini e donne e il pomeridiano di Amici 22 che ormai si appresta a sbarcare in prime time con il serale, la situazione per Maria non sarebbe ancora facile da gestire.

Avrebbe ammesso che vorrebbe stare per un po' lontana dalla televisione in questo momento così difficile.

'Starei lontana dalla televisione', la confessione di Maria De Filippi ai collaboratori

"Per me non è per niente facile, starei volentieri lontana dalla televisione", avrebbe confessato Maria De Filippi ad alcuni suoi collaboratori, come riportato sulle pagine del settimanale televisivo.

L'amore del pubblico e il senso del dovere che ha sempre contraddistinto la conduttrice, però, l'hanno spinta a rialzarsi e a riprendere in mano le redini delle sue trasmissioni, per portare a termine gli impegni di questa stagione televisiva che ancora una volta la vedono dominare la scena dal punto di vista auditel.

Sabato si è conclusa l'ennesima edizione dei record di C'è posta per te: dopo oltre vent'anni di messa in onda su Canale 5, la trasmissione ha salutato il suo pubblico registrando una media di ben quattro milioni e mezzo di spettatori in prime time e picchi del 40%.

Ennesima edizione dei record per il people show dei sentimenti, che anche quest'anno ha concluso la sua stagione con una media totale che ha raggiunto il 28% di share, battendo nettamente la concorrenza Rai in prime time, da gennaio a marzo.