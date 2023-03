Le anticipazioni sulla registrazione della terza puntata di Amici 2023, in programma sabato 1° aprile su Canale 5, rivelano che ci saranno varie sorprese e colpi di scena.

Occhi puntati sulle nuove sfide che vedranno coinvolti i cantanti e ballerini di questa ventiduesima edizione.

Anticipazioni terza puntata Amici 2023 del 1° aprile: Wax e Samu al ballottaggio

Nel dettaglio, le anticipazioni sulla terza puntata del serale di Amici 22 in programma questo sabato sera in prime time dalle ore 21:30 circa, rivelano che al termine della serata ci sarà spazio per una sola eliminazione definitiva dal cast dello show di Maria De Filippi.

I due concorrenti che hanno avuto la peggio sono stati Samu e Wax: sono loro i due concorrenti che sono finiti al ballottaggio eliminatorio di questa settimana. Il verdetto, però, non è stato svelato da Maria De Filippi nel corso della registrazione, dato che verrà reso noto solo al termine della puntata che andrà in onda in prime time su Canale 5.

Una sola eliminazione, quindi, che fa tirare un sospiro di sollievo agli altri concorrenti di questa edizione.

Prevista una sola eliminazione: anticipazioni Amici 2023 del 1° aprile

Una terza puntata attesa per i fan e spettatori del talent show Mediaset che porta la firma di Maria De Filippi, in grado di appassionare ogni settimana una media di oltre quattro milioni di spettatori in prime time.

Con la registrazione della terza puntata, si entra sempre di più nel vivo di questa edizione e ci si avvicina al giro di boa finale.

L'appuntamento con Amici 22 non si ferma nel prime time di Canale 5

La messa in onda di Amici 22 risulta in prime time anche il prossimo sabato 8 aprile: nonostante il Ponte di Pasqua in vista per milioni di Italiani, il talent show di Maria De Filippi sarà regolarmente in onda nella fascia di prime time, pronto ad intrattenere il pubblico con nuove sfide dirette tra i cantanti e ballerini che sono rimasti in gara.

Intanto, cresce l'attesa per il vincitore di questa ventiduesima edizione: al momento, nei sondaggi web e social, la super favorita sembra essere la cantante Angelina, che con il suo timbro di voce ha entusiasmato e conquistato una vasta fetta di fan pronti a sostenerla fino alla fine di questa edizione.

Tra i ballerini, invece, il più amato in assoluto dal pubblico è il giovane Mattia Zenzola, del team guidato da Raimondo Todaro e Arisa: complice anche la sua "doppia partecipazione" al talent show (dopo l'infortunio dello scorso anno che lo costrinse alla ritirata) ad oggi è tra i volti più quotati e amati dal pubblico social di questa ventiduesima edizione.