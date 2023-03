Nel corso del pomeridiano di Amici che è stato trasmesso in tv il 27 marzo, gli 11 allievi ancora in gara hanno commentato la seconda puntata e i voti che ha dato la giuria. A sorprendere i fan è stato il parere che Samu ha espresso sul guanto di sfida che l'ha visto contrapposto a Ramon nella seconda manche: il ballerino ha dato ragione ai giurati e a chiunque abbia detto che la prova non era equa e che Emanuel Lo non avrebbe mai dovuto proporla.

Aggiornamenti dalla casetta di Amici

Dopo soli due serali di Amici, il cast ha già perso quattro protagonisti: Megan, NDG, Piccolo G e Gianmarco sono stati eliminati tra la prima e la seconda puntata, riducendo di parecchio il numero di allievi ancora in gioco.

Al rientro in casetta dopo l'ultima registrazione, i ragazzi hanno commentato le sfide che ci sono state in studio, a partire dai verdetti che la giuria esterna ha emesso nelle tre manche della serata.

Angelina si è detta dispiaciuta per aver perso la comparata contro Aaron, mentre Cricca ha elogiato Ramon per l'esibizione con la quale l'ha battuto all'inizio della partita.

L'opinione più pungente, però, l'ha espressa il ballerino hip-hop che sabato scorso è finito al centro di una dura discussione tra professori: Emanuel Lo e Alessandra Celentano hanno litigato a lungo sul guanto di sfida che il primo aveva lanciato al danzatore classico della scuola.

Le parole del protagonista di Amici

"Io ero troppo imbarazzato.

Avevano ragione gli altri sul guanto con Ramon", sono state queste le prime parole che Samu ha pronunciato in casetta quando gli è stato chiesto un parere sulla sfida che Maria De Filippi è stata costretta a invalidare vista l'astensione di Giuseppe Giofré dal voto.

Il ballerino, dunque, ha detto di non essere d'accordo con il suo professore quando sostiene che quella prova di hip-hop era equa e serviva solo per dimostrare la qualità di movimento degli allievi coinvolti.

"Cosa dovevo fare? Mi sentivo un cretino là in mezzo. Emanuel diceva che erano passi che tutti possono fare, ma avevano ragione gli altri", ha aggiunto il titolare della scuola senza girarci troppo intorno.

Questo confronto che ha creato così tante discussioni, però, alla fine non ha avuto un vincitore: Michele Bravi aveva votato per Samu, Cristiano Malgioglio per il coraggio di Ramon ma il "non voto perché questa sfida non ha senso" di Giofré ha reso nullo il tutto.

Attesa per le anticipazioni di Amici

I prossimi daytime potrebbero aggiornare gli spettatori sulla reazione che ha avuto Emanuel Lo quando ha sentito il suo allievo andargli contro davanti alle telecamere: se in studio è rimasto in silenzio, infatti, in casetta il ballerino ha dato ragione alla giuria e alla maestra Celentano sul guanto di sfida che l'ha visto protagonista sabato scorso.

I fan, però, attualmente sono concentrati su quello che accadrà giovedì 30 marzo: tra pochi giorni sarà registrata la terza puntata serale di Amici e quelli più a rischio sono Samu, Alessio e Cricca.

Sono stati gli stessi tre allievi appena citati a dire di sentirsi prossimi all'eliminazione: il danzatore del team Arisa-Todaro, ad esempio, ha informato i compagni che molto probabilmente sarà lui a lasciare la gara il 1° aprile (giorno in cui sarà trasmesso su Canale 5 il 3° appuntamento del talent-show in prima serata).

Il cantante che si è salvato vincendo il ballottaggio contro Gianmarco, invece, ha ammesso di sapere che tanti lo considerano l'anello debole della sua squadra (composta anche da Angelina, Maddalena e Samu), quindi è consapevole del fatto che presto potrebbe essere escluso dalla competizione.