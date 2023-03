Nella seconda puntata del Serale di Amici di Maria De Filippi, che verrà trasmessa su Canale 5 nella serata di sabato 25 marzo, il primo allievo eliminato sarà Piccolo G.

Prima che il cantante dica addio al Talent, Maria De Filippi gli rivelerà il motivo per il quale mangia sempre delle caramelle quando è in onda. Si scoprirà che è un modo per gestire l'emozione.

Il primo eliminato del Serale di Amici del 25 marzo è Piccolo G

Sabato 25 marzo in prima serata su Canale 5 andrà in onda la seconda puntata del Serale di Amici. Dopo l'eliminazione di NDG e Megan avvenuta la settimana scorsa, chi saranno i prossimi allievi che dovranno lasciare il Talent?

Le anticipazioni su ciò che è stato registrato il 23 marzo, fanno sapere che sarà Piccolo G a dover abbandonare la Scuola in questa seconda puntata. Il cantante di Rudy Zerbi sarà quindi il primo eliminato della serata. Prima del verdetto della giuria, Maria farà a lui e a tutti quanti una rivelazione. Per conoscere invece il nome del secondo eliminato, bisognerà attendere la messa in onda della puntata su Canale 5. Solo allora si scoprirà chi tra Cricca e Gianmarco dovrà dire addio ad Amici.

La rivelazione di Maria ad Amici: ecco perché mangia sempre le caramelle

Piccolo G, per cercare di convincere i giudici a non eliminarlo, canterà i suoi inediti. Il primo sarà "Acquario". Poi sarà la volta di "È normale".

Le anticipazioni riferiscono che il pubblico presente in studio si alzerà in piedi e applaudirà calorosamente Piccolo G al termine di questa esibizione. Il cantante si emozionerà, visto che era convinto, erroneamente, di non piacere poi così tanto al pubblico. Ecco quindi arrivare il discorso di Maria De Filippi, la quale rivelerà al giovane allievo il motivo per il quale lei mangia sempre le caramelle quando è in onda: lo fa per tenere a bada l'emozione.

Anche per questo la conduttrice pavese, porgerà una caramella anche a Piccolo G. Nonostante il discorso e l'applauso del pubblico, Piccolo G, come accennato in precedenza, verrà eliminato.

Amici, 2^ puntata del Serale: Zerbi e Cele perdono anche la sfida dei prof

Ovviamente l'addio del cantante manderà in crisi Federica, che con lui ha intrecciato una relazione proprio all'interno della Scuola.

A consolarla saranno soprattutto Cricca, Maddalena, Isobel e Benedetta.

Per la squadra formata da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano non sarà una serata facile. I due prof perderanno anche la sfida dei prof. A vincere questa volta saranno Arisa e Raimondo Todaro. La loro esibizione vedrà Arisa intonare "Guarda che luna", per poi lanciarsi in un tango con Todaro. Rudy e Alessandra, faranno sorridere il pubblico e pure Maria De Filippi, con la loro performance, ma non basterà per aggiudicarsi la sfida.