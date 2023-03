Le anticipazioni di Un posto al sole riguardanti le puntate che andranno in onda su Rai 3 da lunedì 13 a venerdì 17 marzo 2023 sono ricche di colpi di scena.

Viola, dopo che Damiano si ritroverà in pericolo di vita, capirà di provare dei sentimenti per lui. Quando sarà sul punto di parlarne a Eugenio, dovrà vedersela con la proposta spiazzante del marito. Anche Silvia riceverà una proposta particolare da parte di Alberto, mentre si riavvicinerà all’ex marito. Mentre Rosa inizierà il suo primo giorno di lavoro alla Terrazza, Giulia e Angela scopriranno qualcosa che la riguarda.

Infine Roberto da una parte conforterà Marina, ma dall’altra lancerà segnali importanti verso Lara.

Viola confusa dalla proposta di Eugenio: le nuove anticipazioni di Un posto al sole

Un raid criminale metterà a rischio la vita di Damiano e quindi Viola sarà in pena per le sorti del poliziotto gravemente ferito. Sarà in tale circostanza che la maestra Bruni capirà di provare dei forti sentimenti per il suo ex agente di scorta. Quindi Viola deciderà di mettere le cose in chiaro con il marito, ma Eugenio la coglierà in contropiede, facendole una proposta destinata a farla sprofondare nell’incertezza.

Giulia e sua madre Angela riusciranno a fare chiarezza sull’atteggiamento di Rosa, dovuto a un’esistenza travagliata.

Intanto la donna inizierà a lavorare alla Terrazza.

Roberto, seppur continui a rassicurare Marina sul loro rapporto, farà una mossa importante verso Lara.

Un posto al sole: la decisione di Viola e l’appuntamento al buio di Manuela

Mentre Viola dovrà prendere una decisione tra suo marito e Damiano, Otello farà ritorno a Indica, impensierendo i suoi cari.

L’immagine di Manuela rischierà di venire compromessa agli occhi di Niko Poggi, in particolar modo a causa dell’appuntamento al buio che sua sorella Micaela le organizzerà. Il fatto che Niko continui a lanciare dei segnali contrastanti, finirà per confondere Manuela, la quale continuerà a provare dei sentimenti per l’uomo.

Intanto l’ultimo arrivato, Eduardo Sabbiese, sarà uno degli argomenti di cui Damiano e Franco si ritroveranno a disquisire.

Alberto spiazza Silvia con la sua proposta

Alberto incontrerà l’architetta Diana, per allargare e ristrutturare lo studio legale. Successivamente Palladini spiazzerà Silvia con una proposta assolutamente inaspettata. Intanto la proprietaria del Vulcano inizierà ad avvicinarsi al marito Michele, allontanandosi invece da Giancarlo.

Otello, infine, dopo una breve assenza, rientrerà a Napoli e sarà accolto calorosamente dai suoi amici.