Le anticipazioni di Un posto al sole riguardanti le puntate che andranno in onda su Rai 3 da lunedì 27 fino a venerdì 31 marzo 2023 sono ricche di colpi di scena.

Otello, che voleva chiedere un prestito per aiutare finanziariamente Silvia, non riuscirà nel suo intento. Tra questa notizia e i problemi del suo locale, la donna riverserà la crisi anche nella sua sfera affettiva.

Per Viola giungerà il giorno della fatidica scelta fra Eugenio e Damiano. La notizia sarà poi annunciata al piccolo Antonio.

Marina sarà tormentata dai sensi di colpa per aver causato l'incidente di Irene, inoltre non potrà fare a meno di sentirsi gelosa per la vicinanza crescente tra Lara e suo marito Roberto.

Intanto Samuel farà un’inaspettata confessione a Nunzio riguardante Micaela.

Upas, spoiler puntate al 31/3: Diego fa rinsavire Silvia, Otello non può dare soldi alla figlia

Con Micaela che lo corteggia spietatamente da un bel po’ di tempo, nelle prossime puntate di Un posto al sole, Samuel arriverà a fare una sorprendente confessione a Nunzio. Sospettosa per lo strano atteggiamento del fidanzato di Speranza, Mariella vorrà vederci chiaro.

Da qualche tempo il locale di Silvia viene bersagliato da una serie di recensioni negative che hanno influito sulla sua situazione finanziaria. Decisa a rimettere in carreggiata il suo Caffè, pur ignorando chi sia il principale responsabile di quei commenti denigratori, Silvia sarà sul punto di rifiutare una proposta di Alberto.

Spetterà a Diego far rinsavire la donna, soprattutto dopo che Otello non potrà più prestarle del denaro. L’intera situazione finirà per riversarsi negativamente anche nella sfera affettiva di Silvia.

Un posto al sole: Irene ha un incidente per colpa della nonna

Marina proverà un’ossessiva gelosia nei confronti di Lara, la quale sguazzerà nella situazione per cercare di accorciare le distanze con Roberto.

Successivamente Marina e Roberto cercheranno di riconciliarsi dopo le recenti tensioni.

Un’improvvisa emergenza, però, finirà per mettere sottosopra ogni cosa e Lara si mostrerà disposta a tutto pur di riprendersi Ferri.

Nuove anticipazioni Un posto al sole: Viola fa la sua scelta e lo annuncia ad Antonio

Manuela supererà con successo il suo primo esame universitario, ma pur essendone felice non saprà godersi pienamente la cosa.

Spazio anche ad Eugenio e Viola nelle prossime puntate di Un posto al sole. Il magistrato Nicotera ha messo sua moglie con le spalle al muro, chiedendole la separazione. La professoressa Bruni si sentirà a un bivio visto che da una parte vorrebbe stare con il marito ma dall’altra prova una forte attrazione per Damiano. Alla fine propenderà per suo marito e insieme a lui darà la lieta notizia al figlio Antonio.

La mente di Otello sarà presa da una vecchia moto che vorrebbe rimettere in sesto per farla funzionare. Determinato a percorrere questa strada, l’ex vigile chiederà aiuto a Franco. Nel frattempo Giulia Poggi si insospettirà per lo strano comportamento di Renato.