Le anticipazioni sulle nuove puntate di Uomini e donne che saranno trasmesse nel corso del mese di marzo su Canale 5, rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Lavinia Mauro, la quale si ritroverà a prendere in mano le redini del suo percorso in studio con Alessio Campoli e Alessio Corvino.

La tronista si ritroverà a dover fare i conti con una amare segnalazione legata ad uno dei suoi pretendenti, che la metterà a durissima prova proprio adesso che sembrava essere ad un passo dalla scelta finale.

Lavinia in crisi dopo una segnalazione: anticipazioni Uomini e donne nuove puntate

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne che saranno in onda nel corso delle prossime settimane su canale 5, rivelano che per Lavinia arriverà il momento di fare i conti con una nuova segnalazione che non passerà affatto inosservata.

La tronista, infatti, si ritroverà a dover gestire la segnalazione sul conto di Alessio Corvino, che a quanto pare sarebbe stato beccato ad un evento dove era presente anche la sua ex fidanzata.

La reazione della tronista in studio non si è fatta attendere e, come se non bastasse, Corvino ha scelto di non presentarsi in studio all'ultima registrazione del talk show di Canale 5.

Come riportato dagli spoiler social di Lorenzo Pugnaloni, la tronista avrebbe ammesso di aspettarsi questo tipo di atteggiamento da parte di Corvino, pur senza nascondere la sua amarezza, dato che ormai si avvicina verso l'epilogo finale di questa avventura.

Alessio Campoli mette alle strette Lavinia: anticipazioni Uomini e donne

E, in studio, Lavinia ha svelato che prima di questa segnalazione sul conto del corteggiatore casertano, era ormai vicina e pronta alla scelta finale da fare in studio.

Le cose, però, sono cambiate dopo che le voci sul conto del pretendente, tali da metterla di nuovo in forte crisi.

Le anticipazioni sull'ultima registrazione di Uomini e donne rivelano che, a quel punto, è stato Alessio Campoli a mettere alle strette la tronista.

Il corteggiatore, rimasto da solo in studio, ha chiesto espressamente a Lavinia quali fossero le sue intenzioni e cosa volesse fare adesso che si ritrovava con un solo pretendente in studio.

Lavinia 'chiude' con Corvino: anticipazioni Uomini e donne

"Vediamo", è stata la risposta di Lavinia che, per il momento, non sembrerebbe ancora pronta per la scelta finale da fare a Uomini e donne.

Di sicuro, però, la tronista ha ammesso che non intende andare a cercare di nuovo Alessio Corvino fuori dallo studio del talk show di Canale 5.

Le anticipazioni su Uomini e donne rivelano che Lavinia non intende compiere nessun passo avanti nei confronti del corteggiatore e, questa volta, dovrà essere lui a tornare e chiederle scusa, se ci tiene davvero a questo rapporto.