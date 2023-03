Le anticipazioni di Un posto al sole riguardanti le puntate che andranno in onda su Rai 3 fino a venerdì 24 marzo 2023 sono come di consueto ricche di colpi di scena.

Nei prossimi episodi di Un posto al sole, infatti, gli abitanti di Palazzo Palladini finiranno al centro di molteplici complicazioni. Otello, volendo dare una mano alla figlia Silvia, si rivolgerà ad un amico fidato per chiedergli un prestito. Eugenio e Viola saranno sul punto di riconciliarsi, soprattutto a causa di Lucia. La vicinanza tra quest’ultima e il magistrato Nicotera, spingerà Viola ad esserne gelosa.

Peccato che qualcosa la spiazzerà come un fulmine a ciel sereno. Intanto allo studio legale saranno in corso le ristrutturazioni, ma i costi non entusiasmeranno affatto Niko.

Anticipazioni Un posto al sole al 24 marzo: Silvia in bilico, Alberto seduce Diana

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, le ristrutturazioni dell’ufficio di Alberto e Niko andranno avanti e Palladini continuerà a mostrare un crescente interesse per l’architetta. L’autostima dell’avvocato sprizzerà alle stelle, sia per quanto riguarda gli affari che il suo essere seduttivo. Intanto il futuro professionale di Silvia sarà sempre più legato alla decisione da prendere per salvare le sorti economiche del Vulcano. Sentendosi sotto pressione, la donna annovererà anche la proposta fattale da Alberto tra le possibili soluzioni.

Spoiler Un posto al sole al 24 marzo: Marina insofferente, Mariella manipolata

Spazio anche a Marina e Mariella nelle prossime puntate di Un posto al sole. La prima inizierà a comportarsi in maniera autodistruttiva. Tra l’insofferenza e l’intolleranza per qualsiasi provocazione, tra Giordano e Ferri si creerà un abisso incolmabile che farà gongolare la perfida Lara.

Nel frattempo, Mariella, manipolata da Bice, cercherà di convincere Guido Del Bue a programmare sin da ora le vacanze estive, senza ottenere risultati. Rosa, che ha iniziato a lavorare alla Terrazza, si mostrerà talmente efficiente da conquistare l’ammirazione di Renato. Otello, che ha considerato persino la vendita della casa di Teresa a Indica, preferirà rivolgersi ad un suo caro amico con la speranza di vedersi concedere un prestito: Renato.

Eugenio spiazza Viola a causa di Lucia: le nuove anticipazioni di Un posto al sole

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, tra Eugenio e Lucia la sintonia non farà altro che incrementare al punto da suscitare un velo di gelosia da parte della moglie Viola. Che i due ritornino insieme, superando le difficoltà vissute di recente? E mentre la maestra Bruni non potrà che sentirsi confusa per ciò che prova, il magistrato Nicotera non sembrerà interessato a concederle altro tempo per riflettere sulla loro relazione. I costi del progetto di ristrutturazione non sembreranno convincere Niko, ma Alberto continuerà ad insistere con l’architetta Diana. Cosa ne penserà Clara dell’atteggiamento del suo compagno?

La richiesta di Otello non farà altro che mettere in difficoltà Renato che, pur di venirne a capo, chiederà aiuto a Raffaele. La sera prima dell’esame, Manuela si unirà a sua sorella e Samuel per una bevuta. La giovane cercherà di non fare le ore piccole, ma qualcosa andrà storto e a Serena toccherà porvi rimedio. Viola resterà spiazzata dalla volontà di Eugenio di separarsi ufficialmente.