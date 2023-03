Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria continuano ad essere complici e affiatati dopo il Grande Fratello Vip 7. Stando ad un retroscena fornito da Amedeo Venza, però, la coppia attualmente non avrebbe ricevuto alcun invito [VIDEO]per essere ospitata nei salotti televisivi targati Mediaset. Al momento non è chiaro se il veto sulla coppia sia causato dalla squalifica rimediata da Donnamaria.

Il retroscena sui 'Donnalisi'

Amedeo Venza, in una stories di Instagram ha fornito un retroscena su Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria: "Niente ospitata in tv per i Donnalisi".

Secondo le informazioni in possesso del blogger, voci vicine alle redazioni avrebbero fatto sapere che i due ex concorrenti del Grande Fratello Vip 7 attualmente non avrebbero ricevuta alcuna proposta per prendere parte nei programmi di punta dell'azienda di Cologno Monzese.

Le ipotesi sul possibile veto ad Antonella e Edoardo

Edoardo Donnamaria è stato squalificato dal Grande Fratello Vip 7 per avere avuto un atteggiamento non ritenuto consono con le nuove linee editoriali: il giovane ha pronunciato una serie di parolacce.

Da quel momento Edoardo non ha potuto prendere parte alle dirette del Reality Show dallo studio. Stando ad alcuni utenti, la decisione di non invitare Antonella e Edoardo nei vari salotti televisivi potrebbe essere causata dalle nuove regole imposte dall'editore.

Ovviamente, si tratta solo di supposizioni poiché non c'è alcuna conferma o smentita.

Fiordelisi spara a zero su Tavassi e Micol

Antonella Fiordelisi ha rilasciato un'intervista a Casa Chi in cui ha parlato della favola d'amore con Edoardo Donnamaria e ha punzecchiato alcuni ex compagni d'avventura del Grande Fratello Vip 7.

La diretta interessata ha precisato che alcuni "vipponi" non vuole vederli neanche per prendere un caffè. Inoltre ha spiegato che anche il suo fidanzato ha iniziato a rivalutare l'atteggiamento di alcuni ex coinquilini, come Tavassi e Micol: "Noi non vogliamo amici che mancano di rispetto in questo modo". A detta della 25enne, gli amici di Edoardo avrebbero continuato a parlare male alle spalle della coppia e in varie occasioni sarebbero stati felici nel vedere che i "Donnalisi" discutevano.

Secondo il punto di vista di Antonella, Tavassi continuerebbe ad esprimere giudizi negativi su lei e Donnamaria: "Durante la puntata ha detto che Edoardo è fidanzato con me per convenienza". Al contrario, Fiordelisi è sicura che al termine del reality show continuerà a vedere Nikita Pelizon, Patrizia Rossetti, Sarah Altobello, Charlie Gnocchi e Matteo Diamante (ex di Nikita).