Continua su Canale 5 l'appuntamento con la soap opera americana "Beautiful", trasmessa dal lunedì al sabato con orario di inizio fissato alle ore 13:40.

In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 6 a sabato 11 marzo, Sheila chiederà a Finnegan di poter passare il Natale insieme, ma il figlio la respingerà. Intanto Taylor rassicurerà Brooke che non ha intenzione di ostacolare il suo matrimonio con Ridge, mentre il Forrester dirà a Steffy di voler risolvere i problemi con la moglie.

Ridge ribadisce a Brooke che non si fida di Deacon

Nelle puntate di "Beautiful" che saranno mandate in onda dal 6 all'11 marzo, Ridge sarà convinto che Deacon voglia tornare con sua moglie.

Intanto Steffy esternerà a Taylor la gioia per essere tornata e le racconterà dei frequenti problemi del padre con Brooke. Hayes le risponderà che resterà in città a lungo e insieme ricorderanno Stephanie.

Inoltre lo Sharpe lascerà soli la Logan ed il Forrester e si recherà da Hope. I due udiranno le grida e comprenderanno che l'uomo ha lasciato l'abitazione, dopo aver ribadito quello che pensa in merito a Deacon. Quest'ultimo consiglierà a Hope di stare vicino alla madre.

Sheila e Deacon non vengono invitati a Villa Forrester per il Natale

Secondo le anticipazioni televisive fino all'11 marzo, Ridge e Taylor si avvicineranno sempre di più e la dottoressa rivelerà a Forrester di essere ancora innamorata di lui: i due finiranno per abbracciarsi.

Intanto Deacon comunicherà a Sheila che la Hayes è tornata a Los Angeles. La Carter non sarà felice che presto dovrà fronteggiare pure la sua acerrima nemica. Inoltre Brooke parlerà con Katie e successivamente deciderà di parlare con Taylor. Logan senior accuserà la dottoressa di essere ritornata proprio nel momento di crisi del suo matrimonio.

Hayes però la rassicurerà subito, dicendole come non ha voglia di ostacolarla. Le due donne discuteranno dei loro figli e pure della defunta Stephanie.

Nel frattempo Steffy farà presente a Ridge la perplessità sul comportamento che Brooke sta tenendo nei suoi confronti.

In tutto questo Taylor declinerà l'invito di Brooke di passare il Natale tutti insieme a casa di Eric, mentre Ridge dirà a Steffy come il ritorno di sua madre non cambierà nulla.

Suo desiderio è di risolvere presto i dissidi esistenti con la moglie. Sheila invece manderà un messaggio a Finn, confidando di trascorrere le festività insieme. Però né lei né Deacon saranno invitati a Villa Forrester e si scambieranno i doni in albergo.

Finn ribadisce a Sheila di non volerla vedere

In base agli spoiler Sheila sarà amareggiata perchè il figlio non ha risposto ai suoi messaggi e deciderà di chiamarlo. Finnegan le risponderà di non voler avere alcun rapporto con lei. La signora Carter esternerà a Sharpe tutta la propria frustrazione, perchè Steffy e Taylor le stanno impedendo di dimostrare che è cambiata.

Intanto Hope rivelerà a Liam che ha chiesto a Deacon di passare il Natale insieme. Infine la Hayes dopo aver visto il modo in cui è stata trattata Sheila, avanzerà una proposta scioccante a Steffy e Finnegan consistente nel dare una possibilità alla donna.