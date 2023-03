La nuova settimana di programmazione di Beautiful riserverà molti colpi di scena. Grazie a Douglas, Hope scoprirà che la madre Brooke ha baciato Deacon la notte di Capodanno. Tutto sarà accaduto a causa dei fumi dell'alcool, ma ciò non toglie che, se questo segreto venisse a galla, potrebbe compromettere il matrimonio di Brooke e Ridge. Il piccolo Douglas però, si lascerà sfuggire qualcosa di troppo anche con il padre Thomas.

Beautiful: Douglas insiste di aver visto la nonna Brooke baciare Babbo natale

In Beautiful, nel corso delle puntate in onda dal 2 all'8 aprile, le cose per Brooke sembreranno destinate a peggiorare ulteriormente.

La donna, dopo aver bevuto la notte di Capodanno, starà cercando di rimettersi in sesto e lo starà facendo anche grazie al supporto e alla vicinanza di Ridge. Brooke però, non avrà detto tutta la verità su quanto accaduto relamente l'ultima notte dell'anno. In particolare, avrà tenuto nascosto il fatto di aver baciato Deacon. Purtroppo per Brooke, sarà stata vista dal nipotino Douglas, il quale da giorni, non farà altro che ripetere di aver visto la nonna baciare Babbo natale. Inizialmente, tutti quanti penseranno che il bambino si stia inventando una storia, ma qualcosa in queste nuove puntate, sarà destinato a cambiare.

Brooke confessa a Hope di aver baciato Deacon nelle prossime puntate di Beautiful

Scorrendo le anticipazioni su queste nuove puntate di Beautiful, Liam confesserà a Hope che Douglas continua a dire di aver visto Brooke baciare babbo natale. A questo punto, la moglie di Liam cercherà di vederci chiaro e, insieme al marito, interrogherà il bambino, il quale confermerà ancora una volta quanto va a ripetere da giorni.

Nel frattempo, la storia tra Zende e Paris sembrerà essere giunta al capolinea e la ragazza bacerà ancora una volta Carter. Hope invece, sarà ormai certa che Douglas stia dicendo la verità e, per questo chiederà spiegazioni alla madre. Brooke, inizialmente, sarà reticente ma, alla fine, confesserà alla figlia di aver baciato Deacon.

Il segreto di Brooke rischia di essere scoperto a causa di Douglas

Nel dettaglio, Brooke confesserà a Hope di essersi ubriacata con Deacon a Capodanno, il quale indossava proprio il cappellino di Babbo natale. Non solo, le rivelerà di essersi poi svegliata nel letto accanto a lui. Ovviamente Hope rimarrà basita da questa rivelazione. La ragazza poi, si confiderà con il marito Liam ed anche lui rimarrà esterrefatto. Entrambi saranno dell'idea che quanto accaduto debba rimanere un segreto. Se Ridge venisse a saperlo, potrebbe lasciare Brooke. Peccato che nessuno abbia fatto i conti con Douglas il quale, durante una serata con il padre Thomas, si lascerà sfuggire qualcosa di troppo. Il piccolo infatti, durante la cena a casa di Steffy, si mostrerà preoccupato per il fatto che Hope e Liam possano essere arrabbiati con lui per aver detto loro che la nonna Brooke ha baciato Babbo natale. Resta da vedere se Steffy, Thomas e pure Ridge, crederanno alle parole del bambino. Per scoprirlo, non resta che seguire le prossime anticipazioni di Beautiful.