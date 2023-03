Tanti personaggi del mondo dello spettacolo, nel pomeriggio di lunedì 27 febbraio, hanno voluto dare il proprio ultimo saluto a Maurizio Costanzo, il giornalista scomparso lo scorso venerdì 24 febbraio, a 84 anni.

La Chiesa degli Artisti a Roma era gremita di gente di amici e colleghi che hanno voluto salutarlo un'ultima volta e mostrare la propria vicinanza a Maria De Filippi e al loro figlio adottivo Gabriele.

Alcuni utenti social hanno però notato l'assenza di Belen Rodriguez e non hanno risparmiato diverse critiche alla showgirl argentina per non essersi presentata e per non aver dedicato a Costanzo neanche un ricordo sui social network.

Belen Rodriguez, i fan sui social non le perdonano l'assenza al funerale di Costanzo

Belen Rodriguez è legata a Maria De Filippi da un rapporto lavorativo che dura da anni, essendo anche conduttrice di "Tu si que vales", inoltre aveva un rapporto di stima e affetto anche con lo stesso Maurizio Costanzo. Più volte, infatti, è stata ospite dello storico programma di Canale 5 "Maurizio Costanzo Show".

Molti utenti social si sarebbero dunque aspettati di vederla in Chiesa al funerale lunedì o alla Camera ardente nei giorni precedenti (dove si è recato Stefano De Martino da solo) o almeno di leggere sui social network un suo pensiero dedicato al giornalista e conduttore tv. La showgirl invece è rimasta in silenzio sull'argomento e c'è chi glielo ha fatto notare, scrivendo dei commenti sotto l'ultimo post da lei pubblicato su Instagram (ritraente una propria foto di spalle).

Questo è il tenore dei messaggi: “Come mai nel rispetto di Maria non è andata? Che delusione”, “Nemmeno mezza storia o post dedicata a Maurizio”, “Tu chiaramente al funerale di Maurizio non sei andata, eh” o ancora "Ma un pensiero per Maurizio Costanzo e Maria de Filippi che ti ha fatto campare fino ad ora potevi pure pubblicarlo...

ah, la gratitudine, questa sconosciuta". C'è pure chi ha rincarato la dose facendo una previsione: “Vedrete che dopo tutti questi commenti qualche cosa si inventerà per far parlare di sé”.

Per ora Belen Rodriguez non ha replicato a queste critiche, che sono arrivate sui social senza peraltro che siano noti i veri i motivi per i quali la showgirl ha preferito non presentarsi di persona alle esequie di Costanzo e senza che che nessuno sia ovviamente a conoscenza di cosa si possano essere dette in privato in questi giorni Belen e Maria De Filippi.