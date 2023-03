Prosegue l'appuntamento con Buongiorno mamma, la serie tv di Canale 5 giunta alla seconda stagione. La serie narra gli eventi della famiglia Borghi e attraverso flashback e salti temporali viene ripercorsa la storia d'amore fra Guido e Anna, diventati poi genitori di quattro figli. Tuttavia nel 2013 un evento drammatico vede la donna entrare in coma, e rimanerci per ben otto anni. Nel corso delle due stagioni di Buongiorno mamma si cerca di scoprire quali possano essere state le cause che hanno provocato il malore di Anna. Venerdì 17 marzo andrà in onda l'ultima puntata delle seconda stagione e secondo le anticipazioni sarà ricca di colpi di scena.

Si apprenderà che Maurizia, la storica amica della coppia, non è morta come tutti credevano durante un incendio.

Buongiorno mamma, finale di stagione: viene ritrovato un corpo in fondo al lago

Grandi colpi di scena per l'ultima puntata di Buongiorno mamma 2, una seconda stagione in cui sono stati svelati diversi misteri, ma restano ancora molti interrogativi da risolvere. Il personaggio di Maurizia continua a essere avvolto da un alone di mistero. Che fine ha fatto la donna? Potrebbe essere ancora in vita o è davvero morta nell'incendio. Le anticipazioni dell'ultima puntata che andrà in onda venerdì 17 marzo svelano che sarà rinvenuto un cadavere nel lago. La macabra scoperta accenderà la curiosità delle persone, che inizieranno a chiedersi di chi possa trattarsi.

Buongiorno mamma, anticipazioni 17 marzo: il cadavere è di Maurizia

Le anticipazioni relative alla sesta e ultima puntata di Buongiorno mamma 2 svelano che, dopo il ritrovamento del corpo, verranno eseguiti i regolari controlli per comprendere di chi possa trattarsi. Il calco dentale corrisponderà a quello di Maurizia, e dunque il cadavere sembrerebbe essere proprio il suo.

Dagli esami emergerà che la donna era anche incinta. Il DNA del bambino corrisponderà a quello di Guido, e dunque sarebbe potuto essere suo figlio. Questa notizia sconvolgerà non poco i membri della famiglia Borghi. Tuttavia Sole comprenderà che deve agire per far luce sulla scomparsa della madre biologica.

Sole vuole apprendere la verità

Nel corso del finale di stagione, la giovane Sole avrà un ruolo decisivo. La ragazza, difatti, comprenderà che spetta a lei capire chi fosse la sua vera madre. Pertanto perlustrerà anche gli angoli più bui del passato della madre biologica. Sole sarà determinata a scoprire se possa esserci un nesso fra la morte di Maurizia e il coma di Anna. A quanto pare la chiave di tutto potrebbe essere proprio il braccialetto disegnato dalla moglie di Guido.