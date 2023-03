Cambio programmazione sulle reti Mediaset nel corso del mese di aprile 2023. Le novità riguarderanno la fascia del prime time, dove ci sarà spazio per la chiusura di alcune fiction e il ritorno di altre.

Buongiorno mamma 2 con Raoul Bova, ad esempio, saluterà il suo affezionatissimo pubblico in prime time così come si arriverà al gran finale per il Grande Fratello Vip.

E, sempre in prime time, spazio al ritorno di un altro reality show amatissimo dal pubblico: trattasi de L'Isola dei famosi condotta da Ilary Blasi.

Chiude Buongiorno mamma 2: cambio programmazione Mediaset aprile

Nel dettaglio, il cambio programmazione Mediaset riguarderà la messa in onda della fiction Buongiorno mamma 2 con protagonisti Raoul Bova e Maria Chiara Giannetta.

L'ultima puntata di questo secondo capitolo andrà in onda venerdì 17 marzo in prime time su Canale 5, dopodiché calerà il sipario su questa seconda stagione.

La fiction, complici anche i raddoppi che ci sono stati nel corso delle settimane precedenti, chiuderà i battenti con qualche settimana di anticipo rispetto alla programmazione prevista inizialmente.

Tuttavia, con il mese di aprile, Mediaset continuerà a puntare sul genere fiction in prime time: tra i titoli in programma, infatti, spicca Luce dei tuoi occhi 2 con protagonista Anna Valle.

L'Isola dei famosi torna su Canale 5: cambio programmazione Mediaset aprile

E poi ancora, il cambio programmazione Mediaset del prossimo aprile segnerà anche il ritorno de L'Isola dei famosi condotta da Ilary Blasi.

Il reality show di Canale 5 tornerà in onda con una nuova edizione che si preannuncia densa di sorprese e colpi di scena.

La messa in onda è prevista a partire da lunedì 17 aprile: il reality show erediterà così la serata del lunedì, che verrà lasciata libera dal Grande Fratello Vip 7, la cui finalissima è in programma per il 3 aprile su Canale 5.

E, in queste settimane, sono emersi già i primi retroscena su quelli che dovrebbero essere i prossimi concorrenti di questa edizione.

Tra i nomi venuti fuori spiccano quelli di Alessandro Cecchi Paone e Cristina Scuccia, ex Suor Cristina.

Con il mese di aprile, tornerà in onda anche un altro reality show Mediaset che troverà spazio nel prime time di Italia 1.

Federica Panicucci torna in prime time su Italia 1: cambio programmazione Mediaset aprile

Trattasi di Back to school, condotto quest'anno da Federica Panicucci, in onda a partire dal 5 aprile in poi per sei settimane.

Tanti i concorrenti che si metteranno alla prova nel corso di questa edizione, tra cui Luca Onestini e l'attuale tronista di Uomini e donne, Luca Daffrè.

Intanto, in vista della prossima stagione televisiva Mediaset, si vocifera che la conduttrice Federica Panicucci potrebbe lasciare la conduzione di Mattino 5, per dedicarsi ad un nuovo progetto professionale in prime time.

Dopo tredici anni al timone del programma mattutino di Canale 5, la conduttrice potrebbe lasciare la conduzione nelle mani di Francesco Vecchi per abbracciare nuove trasmissioni serali che al momento, però, risultano top secret.