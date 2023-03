Cambio programmazione sulle reti Mediaset tra marzo e aprile 2023. Le novità riguarderanno in primis la messa in onda delle nuove fiction previste nel corso della stagione primaverile, tra cui Luce dei tuoi occhi 2 con protagonista Anna Valle.

Novità anche per quanto riguarda la programmazione del Grande Fratello Vip 7 condotto da Alfonso Signorini: con l'avvicinarsi della finalissima di questa edizione, il reality show verrà ridotto in prime time.

Ridotto il Grande Fratello Vip 7: cambio programmazione Mediaset marzo-aprile

Nel dettaglio, il cambio programmazione Mediaset tra marzo e aprile interesserà l'appuntamento con il GF Vip, giunto ormai alle sue battute conclusive per questa settima stagione di successo.

A partire dal prossimo lunedì 20 marzo, il reality show condotto da Alfonso Signorini con la partecipazione di Giulia Salemi, Sonia Bruganelli e Orietta Berti, verrà ridotto in prime time.

La doppia puntata settimanale sarà cancellata dalla programmazione di Canale 5: resterà solo l'appuntamento del lunedì ser mentre quello del giovedì non verrà più trasmesso.

Di conseguenza, le ultime puntate del reality show saranno trasmesse il 27 marzo con la semifinale e poi il 3 aprile ci sarà spazio per la finalissima vera e propria.

Dopo il GF Vip arriva l'Isola dei famosi: cambio programmazione Mediaset

Dal 17 aprile in poi, invece, la serata del lunedì passerà nelle mani di Ilary Blasi, confermata al timone di una nuova edizione de L'Isola dei famosi [VIDEO].

E poi ancor, il cambio programmazione Mediaset tra marzo e aprile, riguarderà anche il genere fiction che in questo periodo sta brillando nel prime time della rete ammiraglia Mediaset grazie alla messa in onda di Buongiorno mamma 2, con protagonisti Raoul Bova e Maria Chiara Giannetta.

La serata inizialmente destinata alla fiction, per questa stagione primaverile, era quella del venerdì ma ci saranno delle variazioni importanti.

Luce dei tuoi occhi 2 anticipa il debutto: cambio programmazione Mediaset marzo-aprile

Mediaset ha scelto di far debuttare Felicissima Sera, lo show condotto da Pio e Amedeo, nella serata del 24 marzo e di conseguenza l'appuntamento con Il Patriarca, la serie che vedrà protagonista Claudio Amendola, slitterà al 16 aprile.

Anticipa la messa in onda, invece, Luce dei tuoi occhi 2 con protagonista Anna Valle.

In un primo momento, la messa in onda della serie era prevista di venerdì al termine delle puntate de Il Patriarca, ma non sarà più così.

Le nuove puntate di Luce dei tuoi occhi 2 sono state anticipate al 12 aprile e, di conseguenza, la serie con la coppia Anna Valle - Giuseppe Zeno, andrà in onda di mercoledì sera.

Anticipa Back to school con Federica Panicucci su Italia 1: cambio programmazione

Cambiamenti in arrivo anche per quanto riguarda la messa in onda di Back to school, il reality show di Italia 1 condotto da Federica Panicucci, di sono state già registrate le varie puntate.

Inizialmente la messa in onda era prevista nel venerdì sera della rete giovane del gruppo Mediaset ma, alla fine, si è scelto di cambiare giorno e data d'inizio.

La prima puntata della nuova edizione di Back to school, che prevede la partecipazione di Soleil Sorge e Luca Onestini, è in programma per mercoledì 5 aprile 2023 su Italia 1, sempre nella fascia di prime time.