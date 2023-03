Cambio programmazione sulle reti Rai nel corso della stagione televisiva 2023. Le novità potrebbero interessare la fascia della domenica pomeriggio di Rai 1, la quale potrebbe ritrovarsi orfana dell'appuntamento con Domenica in condotto da Mara Venier.

Certezze in arrivo, invece, per i fan de Il Paradiso delle signore: la soap non chiuderà i battenti con la settima stagione, ma andrà ancora avanti.

Mara Venier in bilico a Domenica in: cambio programmazione Rai

Il cambio programmazione Rai da settembre 2023 potrebbe riguardare l'appuntamento con Domenica in condotto attualmente da Mara Venier.

La trasmissione del pomeriggio festivo, dopo la fine del pomeridiano di Amici 22 di domenica, ha visto crescere di nuovo gli ascolti che con l'ultima puntata si sono attestati sulla soglia del 21% di share.

A quanto pare, però, Mara Venier avrebbe intenzione di "mollare la presa" e per il prossimo anno avrebbe messo in discussione la sua presenza a Domenica in.

La conduttrice ha spiegato che si tratta di un impegno faticoso che le tiene impegnata per troppi mesi all'anno, motivo per il quale potrebbe lasciare la conduzione del talk show festivo per dedicarsi ad altri impegni "meno gravosi" sulle reti Rai.

Il Paradiso delle signore 8 non chiude i battenti: cambio programmazione Rai

In attesa di scoprire quale sarà il futuro di Mara Venier, non ci saranno cambiamenti per la programmazione de Il Paradiso delle Signore 8.

La soap opera con Vanessa Gravina è confermata nel palinsesto della prossima stagione televisiva: la messa in onda è assicurata in daytime dal lunedì al venerdì alle 16.

La soap non chiuderà i battenti dopo la settima stagione, infatti Il Paradiso saluterà il pubblico il prossimo 5 maggio [VIDEO]. Dopodiché inizierà la pausa estiva e al posto de Il Paradiso delle signore tornerà la serie iberica Sei sorelle.

Serena Bortone a rischio uscita dal daytime: cambio programmazione Rai 2023

Il cambio programmazione Rai per la stagione 2023/2024 potrebbe interessare anche la fascia del pomeriggio feriale, dove rischierebbe la cancellazione il talk show Oggi è un altro giorno condotto da Serena Bortone.

Il programma di Rai 1, che tutti i giorni totalizza una media di circa 1,6 milioni di spettatori, potrebbe salutare per sempre il suo affezionato pubblico e al posto di Serena Bortone potrebbe esserci l'arrivo di Monica Setta, in passato già protagonista del daytime di Rai 2 dove ha condotto diverse trasmissioni di successo.

Nel caso in cui tale passaggio di consegne dovesse essere confermato nel palinsesto del prossimo anno, Serena Bortone potrebbe arrivare nella fascia domenicale di Rai 1 al posto di Da noi a ruota libera condotto da Francesca Fialdini.