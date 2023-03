Cambio programmazione sulle reti Rai nel corso dell'estate 2023. Le variazioni di palinsesto riguarderanno sia la fascia del prime time che quella del pomeriggio, dove ci saranno varie modifiche. Al pomeriggio, ad esempio, risulta sospesa la messa in onda de Il Paradiso delle signore: la soap non andrà in onda durante i mesi della calda stagione con nuove puntate in prima visione assoluta.

In prime time, invece, spazio ad un bel po' di fiction in replica come nel caso di Scomparsa, la serie tv con protagonista Vanessa Incontrada.

Il Paradiso delle signore si ferma: cambio programmazione Rai estate 2023

Nel dettaglio, il cambio programmazione Rai per l'estate 2023, prevede lo stop de Il Paradiso delle Signore 7 in daytime.

La soap chiuderà i battenti a maggio con le puntate conclusive della settima stagione, dopodiché in estate non sono previsti ulteriori appuntamenti in prima visione assoluta, ne tantomeno ci saranno le repliche delle stagioni precedenti. L'appuntamento con Il Paradiso delle signore risulta sospeso fino a settembre, quando riprenderà la consueta programmazione con le puntate inedite dell'ottava stagione.

Nel corso dei mesi estivi, al posto della soap italiana con Vanessa Gravina, ci sarà spazio per la messa in onda delle nuove puntate di Sei Sorelle, la serie iberica che il pubblico di Rai 1 ha avuto modo già di vedere nel corso della passata stagione.

Fiction in replica in prime time, tra cui Scomparsa: cambio programmazione Rai estate 2023

Inoltre, il cambio programmazione Rai per l'estate 2023 prevede anche la riproposizione di diverse fiction in replica, che andranno in onda nel prime time della rete ammiraglia.

A partire dal mese di giugno, infatti, al lunedì sera saranno riproposte le puntate de Il giovane Montalbano con Michele Riondino: la serie tornerà in onda con le varie puntate delle stagioni che sono state realizzate e c'è da scommettere che non deluderanno dal punto di vista auditel.

Sempre in prime time, ma di domenica sera, ci sarà spazio per la messa in onda delle puntate di Scomparsa, la serie tv con Vanessa Incontrada che, in prima visione assoluta, ottenne una media di oltre cinque milioni di spettatori, toccando anche picchi del 25% di share.

Reazione a catena al posto de L'Eredità: cambio programmazione Rai estate 2023

Le variazioni di palinsesto Rai per l'estate 2023 riguarderanno anche la fascia dell'access prime time, dove ci sarà spazio per il ritorno di Techetechetè.

Il programma dedicato al meglio della storia della televisione di Stato prenderà il posto di Affari Tuoi a partire dal mese di giugno. La novità di quest'anno, inoltre, riguarderà anche lo sbarco in prima serata: da metà giugno, infatti, sono in programma sei appuntamenti speciali condotti da Flavio Insinna.

Nel preserale, invece, ci sarà spazio per il ritorno di Reazione a catena, il game show estivo condotto da Marco Liorni che tornerà in onda da giugno al posto de L'Eredità: quest'anno la trasmissione andrà avanti per ben sei mesi e terrà compagnia al pubblico della rete ammiraglia fino al prossimo dicembre.

Ritornano le repliche di Don Matteo nel daytime estivo di Rai 1

Sempre in daytime, ci saranno delle variazioni anche nella fascia post Tg1 delle 13:30: con il finale di Oggi è un altro giorno condotto da Serena Bortone, ecco che la fascia oraria che va dalle 14 alle 16 si ritroverà scoperta e sarà occupata dalle repliche di Don Matteo. La fiction con Terence Hill sarà riproposta dopo il grande successo di ascolti della passata stagione dove ottenne una media di quasi il 15% di share.

Per quanto riguarda, invece, le trasmissioni del mattino quest'anno la nuova edizione di Uno Mattina Estate sarà affidata nelle mani della coppia inedita composta da Tiberio Timperi e Serena Autieri.

Tiberio Timperi al timone di Uno Mattina estate 2023

Il conduttore e giornalista sarà al timone della prima parte in programma dalle ore 9 alle 10, dopodiché sarà affiancato dalla showgirl e attrice per una seconda parte dai toni più leggeri ed estivi. A seguire, poi, dalle 11 alle 11:30, ci sarà la terza e ultima parte del programma condotta di nuovo in solitaria da Timperi.

Su Rai 2, invece, terminato l'appuntamento con il Giro d'Italia 2023, il palinsesto del pomeriggio sarà occupato da telefilm in replica, dove spicca il ritorno di Squadra speciale Cobra 11, in onda subito dopo l'edizione prandiale del Tg2.

In prime time, invece, a partire da maggio andrà in onda Non sono una signora, la trasmissione condotta da Alba Parietti, dedicata al mondo del drag queen: la messa in inda dello show è previsto fino a fine giugno.