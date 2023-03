Cambio programmazione sulle reti Rai nel corso dell'estate 2023. Le novità riguarderanno in primis il daytime, dove ci sarà spazio per un bel po' di novità che non passeranno inosservate tra gli spettatori della rete ammiraglia.

Al pomeriggio, ad esempio, non ci sarà spazio per la messa in onda delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore, dato che la soap verrà messa in pausa a inizio maggio per il consueto stop estivo.

Spazio al ritorno di uno dei programmi più amati dal pubblico della rete ammiraglia: il game show Reazione a catena condotto da Marco Liorni.

Il Paradiso delle signore si ferma: cambio programmazione Rai estate 2023

Il cambio programmazione Rai dell'estate 2023 riguarda l'appuntamento con Il Paradiso delle signore, di cui non sono previste nuove puntate in prima visione assoluta.

Anche quest'anno la soap del pomeriggio con Vanessa Gravina e Roberto Farnesi chiuderà i battenti e il 5 maggio andrà in onda l'ultima puntata della settima stagione.

A quel punto, per tutto il periodo estivo, la fascia oraria che va dalle 16 alle 17 circa sarà occupata dalla messa in onda della soap opera spagnola Sei Sorelle, la quale tornerà in onda con un nuovo ciclo di episodi in prima visione assoluta.

Don Matteo torna al pomeriggio: cambio programmazione Rai estate 2023

Cambiamenti anche nella prima parte del pomeriggio feriale estivo di Rai 1 dove al posto di Oggi è un altro giorno, condotto da Serena Bortone, ci sarà spazio per fiction in replica.

Anche quest'anno i vertici della tv di Stato hanno scelto di puntare sulla riproposizione di Don Matteo, una delle serie più amate dal pubblico di Rai 1.

La messa in onda della fiction con Terence Hill e Simone Montedoro è in programma dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 16, dopodiché la linea verrà lasciata a Sei Sorelle.

Il ritorno di Reazione a catena: cambio programmazione Rai estate

Il pomeriggio estivo di Rai 1 prevede il ritorno del talk show Estate in diretta, condotto quest'anno da una inedita coppia di presentatori.

Al fianco del giornalista Gianluca Semprini ci sarà spazio per il debutto di Nunzia De Girolamo, già padrona di casa del talk show Ciao Maschio, in onda in seconda serata sulla rete ammiraglia Rai. Per l'ex politica sarà un debutto alla conduzione di un titolo del daytime quotidiano di Rai 1.

Nel preserale estivo, invece, ci sarà spazio per il ritorno di Reazione a catena: il game show condotto da Marco Liorni tornerà in onda con una nuova edizione in onda dagli studi Rai di Napoli.

Quest'anno l'appuntamento con Reazione a catena andrà in onda da giugno a dicembre, coprendo sei mesi del palinsesto della rete ammiraglia.