L'ex fidanzata di Can Yaman, Diletta Leotta, ha annunciato di essere in attesa del suo primo figlio. La conduttrice sportiva ha scelto di confermare sui social le indiscrezioni che ormai da un po' di tempo circolavano sul web, confermando così la sua gravidanza.

Silenzio da parte del divo turco, che al momento ha preferito non commentare la notizia e non ha postato nessun tipo di augurio per la sua ex fidanzata.

Diletta Leotta in dolce attesa: l'ex di Can Yaman aspetta un figlio

La storia d'amore tra Can e Diletta è stata una delle più chiacchierate degli ultimi anni.

I due sembravano essere vicini alle nozze, quando a un certo punto hanno scelto di dirsi addio e da quel momento non sono più tornati insieme.

Mentre Can Yaman è rimasto single, Diletta ha voltato pagina con il calciatore Loris Karius, col quale fa coppia fissa dalla fine del 2022.

Proprio in queste ore la conduttrice ha annunciato sui social la notizia della sua prima gravidanza, con un video che ha fatto subito il giro dei social.

Silenzio da Can Yaman per la gravidanza di Diletta Leotta

"Vi dobbiamo dire una cosa... ma la sapete già? Esplodiamo di gioia. Noi e la mia pancia", ha scritto Diletta annunciando di essere in dolce attesa.

Nessun commento da parte di Can Yaman, che per il momento non ha rilasciato nessuna dichiarazione per la sua ex.

In attesa di scoprire se l'attore decida di rompere il silenzio e fare gli auguri alla sua ex Diletta per la gravidanza, le ultime novità che lo riguardano raccontano che ben presto Can Yaman tornerà di nuovo sul set della fiction Viola come il mare 2 [VIDEO].

L'attore turco Can Yaman torna sul set con Viola come il mare 2

Complici i buoni ascolti che la serie televisiva ha registrato nel corso della prima stagione, con una media di quasi tre milioni di spettatori a puntata, Mediaset ha scelto di puntare ancora su questo prodotto, che tornerà in onda nel corso della prossima stagione televisiva 2023/2024.

Al fianco di Can Yaman, ancora una volta, ci sarà l'ex Miss Italia Francesca Chillemi, reduce dal buon successo della fiction Che Dio ci aiuti, di cui è stata la protagonista indiscussa della settima stagione, ereditando il ruolo da Elena Sofia Ricci, alias Suor Angela.

Al momento le prime anticipazioni su Viola come il mare 2 rivelano che questa volta verrà data grande attenzione alle vicende dell'ispettore Francesco Demir, interpretato dal divo turco, il quale si ritroverà a fare i conti con i fantasmi del suo passato.

Quello con la fiction Mediaset, però, potrebbe non essere l'unico nuovo impegno tv di Can Yaman, dato che a breve potrebbero iniziare anche le riprese del revival di Sandokan.