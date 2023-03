Can Yaman sarà nel cast dell'Isola dei Famosi 2023 oppure no? È questa la domanda che si pongono i tantissimi fan italiani del divo turco, protagonista della fiction Viola come il mare.

Da un po' di settimane, infatti, circolano delle voci legate a un possibile coinvolgimento dell'attore nel cast della prossima edizione del reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi, la cui messa in onda è prevista da metà aprile.

Ilary Blasi avrebbe voluto Can Yaman al suo fianco all'Isola

L'appuntamento con L'Isola dei famosi 2023 comincerà subito dopo la finalissima del Grande Fratello Vip 7.

La serata del lunedì continuerà a essere ad appannaggio del genere reality show e, questa volta, ci sarà spazio per il ritorno del reality show della sopravvivenza, condotto anche questa volta da Ilary Blasi.

Stando ai retroscena riportati in queste settimane da diversi settimanali, sembrerebbe che in un primo momento la conduttrice avesse avanzato l'idea di volere al suo fianco Can Yaman come nuovo inviato.

Dopo gli screzi dell'ultimo anno con Alvin, Ilary Blasi avrebbe chiesto di modificare il cast, motivo per il quale avrebbe voluto il divo turco che ha stregato il pubblico italiano, al suo fianco.

Retroscena su Can Yaman: la star di Viola come il mare sarebbe fuori dal cast

Fin dal primo momento, però, si era parlato di una trattativa difficile da portare avanti per diversi motivi.

In primis perché in questo periodo il protagonista di Viola come il mare è impegnato sul set con le riprese de "El Turco", la nuova serie televisiva che sarà trasmessa sulla piattaforma streaming "Disney +".

Poi si è parlato di un difficile compromesso dal punto di vista economico e qualcuno ha svelato che il compenso offerto all'attore turco non sarebbe stato di suo gradimento.

Sta di fatto che, gli ultimi retroscena su questa trattativa, rivelano che tutto sarebbe sfumato: Can Yaman sarebbe così fuori dal cast della prossima edizione de L'Isola dei famosi.

Chi ci sarà al posto di Can Yaman all'Isola 2023

A quanto pare, infatti, l'attore di Viola come il mare non sarà al fianco di Ilary Blasi per "dirigere" i collegamenti dall'Honduras.

Chi sarà, a questo punto, il prossimo inviato dell'Isola 2023? In un primo momento si era fatto il nome dell'ex gieffino Paolo Ciavarro come nuovo inviato ma, in queste ultime ore, è venuto fuori quello di Filippo Bisciglia.

Il conduttore di Temptation Island è assente sul piccolo schermo è assente sul piccolo schermo da un po' di tempo e, a quanto pare, la produzione del reality show condotto da Ilary Blasi potrebbe puntare su di lui per questa nuova edizione, complice anche la presenza nel cast della sua compagna, Pamela Camassa.