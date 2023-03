Can Yaman sconfitto da Raoul Bova nel prime time di Canale 5. I due attori sono i protagonisti indiscussi di questa stagione televisiva Mediaset con le loro fiction molto amate dal pubblico.

Trattasi di Viola come il mare, la serie che quest'anno ha visto protagonista Can Yaman al fianco di Francesca Chillemi, e Buongiorno mamma 2, la fiction con la coppia composta da Raoul Bova e Maria Chiara Giannetta, attualmente in onda nel prime time della rete ammiraglia Mediaset.

Viola come il mare, la fiction con Can Yaman non ha fatto boom di ascolti su Canale 5

L'appuntamento con Viola come il mare è stato uno dei più attesi dal pubblico nella passata stagione televisiva autunnale.

La serie in sei puntate ha visto protagonista Can Yaman al fianco dell'ex Miss Italia Francesca Chillemi e ha registrato una media complessiva di ascolti che si aggira sui 2,8 milioni di spettatori in prime time, pari a uno share del 17,50%.

Numeri positivi anche se distanti dal "boom di ascolti" che in tanti si aspettavano di vedere data la presenza del divo turco, considerato uno dei volti più amati del momento dal pubblico italiano.

A colpire, in particolar modo, è stato il calo ascolti che la fiction con Can Yaman ha registrato dalla prima all'ultima puntata: dopo un debutto con quasi tre milioni e mezzo di spettatori, la puntata finale della prima stagione di Viola come il mare ha registrato un ascolto inferiore alla soglia dei tre milioni.

Raoul Bova batte Can Yaman nella sfida auditel: Buongiorno mamma supera Viola come il mare

Tuttavia, nonostante gli ascolti in calo di Viola come il mare, la serie è stata già confermata nel palinsesto della prossima stagione televisiva Mediaset e potrà contare sempre sulla presenza della coppia composta da Can Yaman e Francesca Chillemi.

Di conseguenza al momento Can Yaman risulta sconfitto in questa sfida auditel da Raoul Bova, attualmente protagonista in prime time con Buongiorno mamma 2.

Le quattro puntate che sono state già trasmesse su Canale 5 hanno registrato una media complessiva di oltre 3,2 milioni di spettatori in prime time, pari a uno share che arriva a toccare il muro del 19%.

Buongiorno mamma 2 conquista il pubblico di Canale 5

Numeri che potrebbero crescere ulteriormente con la messa in onda delle ultime due puntate di questa seconda stagione, previste nelle serate di venerdì 10 e 17 marzo.

Al momento, però, per quanto riguarda Buongiorno mamma non si hanno ancora notizie certe sul futuro e su una possibile terza stagione.

Tuttavia, considerai gli ascolti positivi, non si esclude che Mediaset possa tranquillamente mettere in cantiere una nuova stagione della serie con Raoul Bova.