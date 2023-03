Ormai ad un passo dalla fasi finali, il GF Vip continua a far parlare di se sia dal punto di vista dei concorrenti che di chi invece ha già abbandonato il gioco. E' il caso di Ginevra Lamborghini, che intervenuta a Casa Chi ha parlato della figura di Antonino Spinalbese.

Per spiegare il rapporto in cui si trova con l'ex di Belen Rodriguez, Ginevra ha utilizzato una metafora asserendo come la "Lamborghini" non fosse la macchina adatta al 28enne ligure.

La situazione tra Ginevra e Antonino

All'interno della casa di Cinecittà tra Ginevra e Antonino sembrava esserci un bel feeling, al punto che si pensava che lontano dai riflettori potesse nascere qualcosa di più di una semplice amicizia: a quanto pare, però, la scintilla non è in realtà scoccata.

A Casa Chi, Azzurra Della Penna ha chiesto a Ginevra in quali rapporti si trovi oggi con Antonino: 'Abbiamo cominciato questa ‘amicizia’, se devo vedere una persona dal punto di vista sentimentale divento molto esigente. Mi mantengo comunque aperta e morbida nel classico vediamo come va'. Ci tengo anche a dire che è sbagliato attaccare lui perché non ha fatto niente. Si tratta di scelte. Non mi sento sedotta e abbandonata come pensa qualcuno. Siamo in buoni rapporti anche se non ci sentiamo. Ma comunque chi lo sa. Mi lascio sempre molto aperta io' ha dichiarato la ragazza al riguardo.

In conclusione l'ex gieffina ha utilizzato una metafora: 'La "Lamborghini" non è la sua auto preferita'.

Antonino Spinalbese 'volta pagina' dopo Ginevra

Nei giorni scorsi, Antonino Spinalbese ha postato su Instagram un suo scatto e nella didascalia ha scritto: "Tourne la page". Tra i vari commenti è apparso anche quello del giornalista Scuccimarri che ha esortato l'ex di Belen Rodriguez a fare un corso di comunicazione in modo da evitare di fare post tanto criptici.

Il 28enne anziché glissare ha replicato: "Avendo una testa pensante mi comporto di conseguenza sperando di trovare la mia felicità, non certo quella degli altri".

Cosa pensano i fan dei 'Gintonic' su Ginevra e Antonino?

I fan dei "Gintonic" (nome utilizzato per descrivere il rapporto tra Ginevra e Antonino) sono rimasti delusi dall'atteggiamento di Spinalbese.

Tra i vari commenti c'è chi si è detto convinto che l'ex di Belen Rodriguez ami solamente sé stesso, c'è chi crede ancora che Antonino abbia solo cercato visibilità senza provare un reale interesse e chi invece pensa che tra i due non ci sia mai stato nulla se non un rapporto di amicizia.