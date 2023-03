Cosa succede tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser? La modella sudamericana, su Instagram, ha spiegato ai suoi follower di avere dovuto rinviare la data delle nozze. Come spiegato dalla diretta interessata il giorno che era stato fissato per il fatidico "sì" la zia non poteva essere presente per motivi di lavoro. Tuttavia, Cechu ha rassicurato i fan che presto annuncerà la nuova data.

I motivi delle nozze rinviate

Dopo la proposta di nozze di Ignazio Moser, la coppia aveva deciso di pronunciare il fatidico "sì" ad agosto. Successivamente la data era stata rinviata a ottobre.

Nelle scorse ore, Cecilia Rodriguez ha attivato la funzione domande e un follower ha chiesto informazioni sulla nuova data fissata per il matrimonio. La sorella di Jeremias e Belen Rodriguez ha deciso di rispondere e ha fatto sapere che non c'è una data, poiché è stato nuovamente rinviato l'evento: "Ci sono dei problemi perché mia zia, che ben conoscete, non potrà venire ad ottobre per questioni di lavoro". Dunque, la 33enne ha riferito che non se la sente di festeggiare il giorno più importante della sua vita senza la "loquita".

Tuttavia, Cecilia Rodriguez ha rassicurato tutti i fan che non c'è alcun problema con Ignazio Moser: "Non vi preoccupate, non siate ansiosi". La modella ha precisato che quando sarà decisa una nuova data, la coppia la comunicherà a tutti i fan.

I dettagli della cerimonia di nozze

Al momento non sono stati diffusi tanti dettagli sul giorno in cui Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser diventeranno marito e moglie. Tuttavia, la modella sudamericana sembrerebbe essere intenzionata a pronunciare il "sì" in una chiesetta poco distante da Trento.

I testimoni potrebbero essere Stefano De Martino e Belen Rodriguez: quest'ultima dopo aver appreso della proposta di matrimonio avanzata dall'influencer trentino, aveva chiesto in modo esplicito di essere la testimone della sposa.

Santiago e Luna Marì, invece, potrebbero ricoprire il ruolo di pagetto e damigella portando le fedi ai futuri sposi.

Cecilia Rodriguez spiega perché non risponde più agli hater

Tra le varie domande alla quale ha risposto Cecilia Rodriguez, ce n'è stata una riguardante i suoi hater: un utente ha voluto sapere perché non risponde più alle critiche.

La diretta interessata ha spiegato di non volere più dedicare tempo a chi parla male di lei, della sua famiglia e della sua favola d'amore: "Non ho più tempo per la cattiveria". Cecilia ha fatto sapere che la sera disattiva tutte le notifiche sul cellulare e lascia attive solamente le chiamate da parte della famiglia, in modo che se dovesse succedere qualcosa può essere d'aiuto. Infine la 33enne ha lanciato una frecciatina a tutti i suoi detrattatori: "Non voglio finire come quelli che insultano soltanto".