Giovedì 16 marzo sarà trasmessa alle ore 21:25 su Rai 1 l'ultima puntata della Serie TV italiana "Che Dio ci aiuti", che anche la scorsa settimana ha vinto la serata degli ascolti con una media di oltre 4 milioni di spettatori ed uno share del 20%.

In base alle trame del diciannovesimo e ventesimo episodio del 16 marzo, Azzurra sarà propensa a raccontare a Sara la verità su Elia. Suor Teresa però le imporrà espressamente di mantenere il segreto. Inoltre Emiliano sarà ormai prossimo ad iniziare una nuova vita con Corinna, mentre Suor Angela ritornerà nel Convento degli Angeli per sostenere Leonardi.

Trame diciannovesimo episodio: Sara scopre che Marco è tornato ad Assisi non per caso

Il 16 marzo andrà in onda sulla prima rete nazionale, subito dopo l'edizione serale de "I Soliti Ignoti", il decimo appuntamento con la fiction tv italiana "Che Dio ci aiuti". L'ultima puntata vedrà tra le altre cose il ritorno di Suor Angela.

In base alle trame del diciannovesimo episodio dal titolo "Dire fare impacciare", Azzurra dopo avere scoperto che Elia è il bambino che Sara pensava fosse morto, vorrebbe rivelare tutto alla donna [VIDEO]. Suor Teresa però mostrerà ampiamente la propria contrarierà ed inviterà la novizia a mantenere il segreto. La Leonardi però non si arrenderà e cercherà conforto in Suor Angela, la quale la richiamerà ai suoi doveri di obbedienza verso la madre superiora.

Quest'ultima deciderà di chiamare il Vescovo per informarlo del comportamento inopportuno della ragazza.

Nel frattempo Sara ricorderà qualcosa del suo passato, che farà riferimento proprio a quanto scoperto da Azzurra. In tutto questo la Luparini scoprirà che Marco, il ragazzo con cui si sta frequentando, è arrivato ad Assisi non per caso.

Anticipazioni ventesimo episodio: Azzurra ha difficoltà a concedere il perdono a Suor Teresa

Secondo le anticipazioni del ventesimo ed ultimo episodio dal titolo "La ricerca della felicità", Sara apprenderà la drammatica verità sul piccolo Elia. Intanto Suor Teresa contatterà immediatamente i servizi sociali e non condividerà quanto scelto da Azzurra.

Il trailer ci evidenzia come la novizia passerà un momento particolarmente difficile del suo percorso e Suor Angela tornerà nel Convento degli Angeli per starle vicino. La Leonardi avrà più di qualche difficoltà a dare il suo perdono alla madre superiora.

Nel frattempo Suor Teresa avrà la possibilità di poter appianare tutte le sofferenze portate avanti nel corso degli anni. In tutto questo Ludovica e Cate saranno totalmente all'oscuro degli ultimi avvenimenti occorsi tra Sara ed Emiliano. Le due ragazze saranno totalmente certe del fatto che loro potrebbero essere un'ottima coppia. Stiffi però sarà sul punto di iniziare la convivenza con Corinna. Nel trailer infine possiamo vedere come Azzurra farà notare ad Emiliano come sia abbastanza evidente la sua gelosia nei confronti di Sara. Lo psichiatra però negherà tutto.