Antonella Fiordelisi è stata eliminata dal Grande Fratello Vip 7, ma continua ad essere al centro del gossip. Clizia Incorvaia, su Instagram, ha postato una stories in cui ha defiito l'ex gieffina una "mitomane". Tutto è partito dall'ennesimo faccia a faccia tra Antonella e Micol Incorvaia: secondo Fiordelisi, l'ex coinquilina ha continuato a parlare alle sue spalle.

La sorella di Micol Incorvaia contro Fiordelisi

Dopo aver assistito all'ennesimo faccia a faccia tra Antonella e sua sorella Micol, Clizia ha lanciato una stoccata a Fiordelisi. In una prima stories, su Instagram, Clizia ha scritto qualcosa in lingua sicula: "L'acceddu 'nta jaggia o canta pi invidia o canta pi raggia".

In una seconda stories invece, Clizia ha pubblicato il significato della parola "mitomane".

Secondo il suo punto di vista, Antonella è una persona visionaria, illusa e millanta cose che non esistono. Clizia potrebbe non avere gradito le cattiverie dette da Fiordelisi nei confronti di Micol: nel confronto infatti, l'influencer ha sostenuto che Edoardo non è mai stato attratto da lei.

Il faccia a faccia la sorella di Clizia e Antonella

Per tutta la puntata Antonella Fiordelisi ha punzecchiato dallo studio Micol Incorvaia. In occasione del faccia a faccia, l'influencer salernitana ha sostenuto che la "rivale" in settimana ha continuato a parlare male alle sue spalle: "Da fuori si capiscono più cose, ma anche Edoardo".

A tal proposito la diretta interessata ha messo al corrente Micol di essere uscita per mano dei suoi stessi fan: "Si sono uniti perché mi hanno visto soffrire". La 25enne ha messo al corrente Micol che Donnamaria ha rimosso il follow a lei e alla sorella Clizia Incorvaia.

La reazione di Micol non si è fatta attendere, al punto che si è detta dispiaciuta.

Inoltre ha riferito che le piacerebbe parlare con Edoardo in separata sede. Infine ha punzecchiato l'ex coinquilina: "Come si sa tira più un pelo che un carro di buoi". Micol ha anche sostenuto di non volere avere alcun confronto con Antonella, poiché non la ritiene alla sua altezza.

Che cos'hanno in comune Antonella, Micol, Donnamaria e Clizia Incorvaia

Micol Incorvaia è entrata nella casa di Cinecittà come ex di Edoardo Donnamaria. Quest'ultimo all'interno del programma ha intrapreso una relazione con Antonella Fiordelisi. Clizia Incorvaia invece, è la sorella di Micol e la futura moglie di Paolo Ciavarro nonché migliore amico di Donnamaria.

Edoardo una volta uscito dal Grande Fratello Vip 7 ha deciso di rimuovere il follow alle sorelle Incorvaia. Al momento non è dato sapere il motivo della decisione di Donnamaria, ma potrebbe avere visto alcuni video che non gli sono piaciuti.