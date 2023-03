Come finisce Buongiorno mamma 2? Cosa succederà nel gran finale di questa seconda stagione che sta appassionando sempre più gli spettatori di Canale 5?

Le anticipazioni sulla programmazione della serie tv con Raoul Bova rivelano che, il prossimo venerdì 17 marzo, andrà in onda la sesta e ultima puntata di questa stagione, dove tutti i nodi degli intrecci visti in queste settimane, verranno finalmente al pettine e verrà fatta chiarezza su quanto è stato lasciato in sospeso, soprattutto sulle vicende della giovane Sole.

Si avvicina il gran finale di Buongiorno mamma 2 con Raoul Bova

Nel dettaglio, l'appuntamento con Buongiorno mamma 2 si avvia verso le battute conclusive di questa fortunatissima seconda stagione, che sta registrando ottimi ascolti in prime time.

Nonostante i numerosi cambi programmazione che si sono verificati quest'anno, la serie televisiva con Raoul Bova continua ad essere uno degli appuntamenti più seguiti dal pubblico del prime time di Canale 5, con una media ascolti che supera la soglia dei 3,3 milioni di spettatori e arriva anche al 22% di share.

Un grande successo per questa fiction che, ad oggi, è uno dei titoli di maggiore successo tra quelli proposti dalla rete ammiraglia Mediaset, con picchi che sfiorano anche il 26% durante la messa in onda e ottimi numeri registrati anche in streaming su Mediaset Infinity.

Guido viene arrestato: come finisce Buongiorno mamma 2 su Canale 5

I colpi di scena nel corso dell'ultima puntata di Buongiorno mamma 2 non mancheranno: le anticipazioni sull'atteso finale della fiction rivelano che ci sarà spazio per una scoperta a dir poco clamorosa che finirà per mettere nei guai Guido.

Nei pressi della villetta dove vivono Anna e Guido con la loro famiglia, verrà rinvenuto un cadavere senza vita.

Una scopertamacabra che darà subito il via alle indagini per cercare di arrivare alla verità dei fatti e capire cosa sia successo.

Ebbene, le indagini porteranno al ritrovamento di alcune tracce del Dna di Guido sul cadavere di questa persona: a quel punto l'uomo sarà immediatamente arrestato.

Sole scopre nuovi segreti sul suo passato: come finisce Buongiorno mamma 2

Ma cosa c'entra Guido in tutta questa vicenda? È davvero responsabile di questo omicidio oppure qualcuno l'ha voluto incastrare? Lo scopriremo nel corso della puntata conclusiva di venerdì 17 marzo.

Spazio anche alle vicende di Sole: le anticipazioni su come finisce Buongiorno mamma 2 rivelano che la ragazza continuerà a cercare la verità sulla sua mamma biologica e non si arrenderà fin quando non saprà come sono andate realmente i fatti.

Proprio nell'ultimo appuntamento della Serie TV con Raoul Bova, Sole finirà per scoprire nuovi segreti legati al suo passato che fino a questo momento ignorava.