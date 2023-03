Edoardo Donnamaria è stato uno dei concorrenti più discussi del GF Vip 7, sia per il rapporto altalenante con Antonella Fiordelisi che per la complicità avuta con Nicole Murgia. L'attrice romana ha però affermato di aver mandato un messaggio su Instagram al volto di Forum dopo la sua squalifica dalla casa e di non aver ricevuto nessuna risposta. A fare chiarezza su questo dettaglio, è stato Donnamaria in un'intervista rilasciata a Casa Chi, nella quale ha spiegato che avrebbe promesso a Fiordelisi di non contattare e né vedere Murgia una volta uscito dalla Casa del Reality Show targato Canale 5.

L'ex gieffino inoltre ha dichiarato di essere rimasto dispiaciuto per alcuni presunti atteggiamenti dell'attrice classe 1993, avuti fuori dalla casa, senza però scendere nei particolari.

Le parole di Donnamaria sul rapporto con Murgia dopo il GF Vip 7

"Antonella mi ha detto di esserci rimasta molto male per i fatti che sono successi con Murgia" ha esordito così Edoardo Donnamaria, spiegando la sua ragione sulla mancata risposta a Nicole dopo il GF Vip 7. "Mi ha chiesto di prometterle di non vederla e di non sentirla quando uscivo" ha poi aggiunto l'ex gieffino, raccontando alcuni dettagli della presunta promessa fatta a Antonella Fiordelisi. Donnamaria ha infine affermato di non aver apprezzato alcuni probabili comportamenti di Murgia, rimanendo vago: "Ho visto altre cose che non mi sono piaciute fuori dalla casa, sui social".

I commenti dei fan del GF Vip sulle parole di Donnamaria su Murgia

Ben presto, diversi telespettatori su Twitter hanno commentato le parole di Edoardo Donnamaria nei confronti di Nicole Murgia: "Mi fa molto ridere Donnamaria a cui non è piaciuto il comportamento della Murgia fuori dalla casa, però quello della sua fidanzata è super accettabile, anzi le va ad urlare fuori quanto la ama" ha scritto qualcuno sui social.

mi fa molto ridere donnamaria a cui non è piaciuto il comportamento della murgia fuori dalla casa, però quello della sua fidanzata è super accettabile anzi le vado ad urlare fuori quanto la amo — lapressata (@lapressata) March 16, 2023

"Donnamaria non risponde a Murgia perché lo ha promesso ad Antonella. E' proprio EdoBau" ha infine twittato una utente.

Donnamaria non risponde alla Murgia perchè lo ha promesso ad Antonella.



È proprio Edobau.#incorvassi — confused (@notsorpresa) March 15, 2023

Murgia ipotizza i motivi per cui Donnamaria non le risponde

Intervistata di recente da Casa Pipol, Nicole Murgia è intervenuta per esprimere la sua sui presunti motivi per cui Edoardo Donnamaria non le ha replicato sui social. "C'è chi dice che non sta usando Instagram per disintossicarsi e chi invece sostiene che non mi ha risposto perché non ha visto il messaggio" ha ipotizzato l'attrice romana."Da parte mia c'è sempre stata amicizia, abbiamo sempre parlato di vederci fuori" ha infine chiosato Murgia, facendo chiarezza sul rapporto con il volto di Forum al GF Vip 7. Edoardo così come Nicole in ogni caso sono stati due protagonisti indiscussi della settima edizione del Grande Fratello Vip.