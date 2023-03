Elenoire Ferruzzi è tornata ad attaccare Daniele Dal Moro. Tutto è partito da un video pubblicato dalla pagina ufficiale del Grande Fratello Vip 7, in cui veniva immortalata l'ennesima discussione tra l'imprenditore veneto e Oriana Marzoli.

L'ex concorrente ha commentato, spiegando che Daniele non ama le donne e che all'interno della casa di Cinecittà ha trovato un pretesto per allontanarle tutte.

Lo sfogo dell'ex concorrente Ferruzzi

In principio, Elenoire e Daniele avevano instaurato un bellissimo rapporto nella casa del Grande Fratello Vip 7: l'mprenditore veneto si era più volte confidato con la coinquilina, ma una volta uscita Elenoire ha cambiato opinione sul 32enne.

Domenica 12 marzo, sull'account ufficiale del Reality Show è comparso un video dal titolo "Oriana non accetta niente di me". Tra i vari utenti che hanno commentato, c'è stata anche Elenoire Ferruzzi. L'ex concorrente senza peli sulla lingua ha espresso una critica nei confronti di Dal Moro: "Finiscila tesoro, ormai ti hanno sgamato tutti". Poi ha aggiunto: "I tuoi falsi litigi, le tue false discussione ormai non servono più a coprire ciò che sei". Ferruzzi ha proseguito, sostenendo che all'interno della casa di Cinecittà nessuna donna è mai andata bene a Daniele: "Lui non ama le donne, le disprezza e le maltratta".

Cosa pensa gli utenti sul commento di Elenoire?

Il commento di Elenoire Ferruzzi su Daniele Dal Moro non è passato inosservato agli altri utenti.

Da un lato c'è chi ha pensato che l'ex gieffina abbia reagito in quel modo solo perché Dal Moro non ha voluto allacciare una relazione con lei, mentre dall'altra c'è chi ha condiviso il pensiero di Elenoire. A tutti coloro che hanno insinuato che Ferruzzi non abbia digerito il due di picche, la diretta interessata ha deciso di replicare: "A me fate semplicemente tanto ridere".

L'ex gieffina ha precisato di non essere una bambina che non è in grado di ricevere un "no".

Poco dopo l'eliminazione dal programma, Elenoire Ferruzzi aveva lanciato una stoccata a Daniele sostenendo che lui fosse focalizzato solo su sé stesso senza mai mettersi in discussione: "Le sue esperienze, lui ha vissuto tutto e tutto quello che hanno vissuto gli altri non conta nulla".

Inoltre aveva sostenuto di aver perso solamente parte del suo tempo dietro a una persona come lui: "Non è mio amico". Tale commento era stato mostrato anche al diretto interessato che, in puntata, si era detto sorpreso dalle parole della sua amica.