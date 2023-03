Dopo una lunga pausa durante la quale si è tenuto lontano dai social, Fedez è riapparso per spiegare ai suoi follower cosa sia successo in questo periodo e frenare così le numerose illazioni che si sono susseguite negli ultimi giorni. Il cantante, come accaduto già in passato, ha voluto rendere pubbliche le sue condizioni di salute e spiegare il reale motivo della sua assenza, che non era passata inosservata. Negli ultimi filmati, in cui Fedez rispondeva a una polemica sulle sue attività di beneficienza sollevata da Selvaggia Lucarelli, in molti avevano notato come il rapper faticasse a parlare a causa di una serie di evidenti tic nervosi e della balbuzie.

Così, in una serie di storie pubblicate su Instagram, ha voluto chiarire che la causa dei suoi problemi è da ricercarsi negli psicofarmaci che avrebbe assunto nell’ultimo periodo.

Fedez avrebbe assunto uno psicofarmaco sbagliato

Nella serie di messaggi Fedez parte con ringraziare i tanti che lo seguono e assicura di voler raccontare tutta la verità su quello che gli sarebbe accaduto, date le numerose notizie che quotidianamente sono uscite su di lui e sul suo rapporto con la moglie Chiara Ferragni. Tutto sarebbe partito dal momento in cui, mesi fa, gli è stato diagnosticato un tumore al pancreas: nonostante il successo nelle cure, questo è stato un periodo molto traumatico per l’artista. Fedez ha quindi riconosciuto di essersi preso poco “cura della salute mentale” in seguito alla malattia, affidandosi esclusivamente a psicofarmaci, “fino a trovarne uno che non era proprio indicato” alle sue esigenze.

Si tratterebbe di un antidepressivo molto forte, che avrebbe iniziato a prendere sin da gennaio: questo medicinale avrebbe profondamente influito sul suo comportamento, facendolo agitare molto e provocando una serie di effetti collaterali significativi. In particolare si sono manifestati una serie di tic alla bocca che gli hanno impedito di poter parlare normalmente.

Fedez ha dovuto interrompere la cura con lo psicofarmaco

A causa di questi effetti indesiderati, Fedez ha sospeso la somministrazione dello psicofarmaco senza scalarne le dosi, come i medici normalmente prescrivono, a meno che non ci siano gravi rischi. Questa brusca interruzione avrebbe provocato un “effetto rebound”, causandogli una serie di ulteriori gravi fastidi, come momenti di annebbiamento a livello cognitivo, spasmi alle gambe, che gli hanno impedito a lungo persino di camminare, vertigini, nausea e un’improvvisa perdita di peso.

Il rapper è stato quindi impossibilitato a svolgere il suo lavoro e a mantenere una serie di impegni presi: per questo motivo non ha partecipato alla conferenza stampa di presentazione del programma Lol 3, o non si è recato a testimoniare al processo per la strage di Corinaldo, dopo aver presentato un certificato medico. Infine il cantante ha spiegato di non essersi ancora completamente ripreso, ma di migliorare giorno dopo giorno.

L’elogio di Fedez alla moglie Chiara Ferragni

Fedez parla anche del suo rapporto con Chiara Ferragni dopo le tante voci circolate nell’ultimo periodo a riguardo. Le difficoltà passate avrebbero spinto il rapper a focalizzarsi sulla sua salute e a voler passare più tempo con la famiglia e con la moglie, “l’unica persona che sia stata accanto” a lui in questi giorni così duri e che invece ha dovuto subire una tempesta mediatica incredibile.

Infine, l’artista ha voluto dare un consiglio a tutte le persone che si trovino ad affrontare un qualsiasi evento traumatico: è sempre necessario prendersi cura della salute mentale e delle ferite personali, perché quando vengono ignorate saranno loro a prendere il sopravvento. Al termine della descrizione dei due mesi d’inferno vissuti, Fedez ha voluto ringraziare Chiara per aver badato a lui e ai figli, aggiungendo di sentirsi “un uomo fortunato” per averla avuta accanto in questo drammatico periodo.