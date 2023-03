Proseguono gli alti e bassi, all'interno della casa del Grande Fratello Vip 7, per la coppia composta da Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro. In seguito all'ennesima discussione con l'imprenditore veneto, la showgirl sudamericana sembra averne avuto davvero abbastanza.

La venezuelana, infatti, appare desiderosa di ricevere maggiori attenzioni da parte del compagno d'avventura e di poter vivere un rapporto sentimentale più stabile, invece, gli atteggiamenti di Dal Moro continuano a metterla in costante difficoltà con il risultato che Marzoli palesa varie insicurezze oltre a continui malumori e perenne insoddisfazione.

L'insoddisfazione di Oriana Marzoli

Nel corso della notte, Oriana Marzoli ha così deciso di confrontarsi con Micol Incorvaia. La sudamericana si è sfogata dichiarando alla gieffina: "Non posso svegliarmi tutti i giorni e questo ragazzo non viene a darmi neanche un abbraccio. Io baci glieli do io".

La Marzoli ha tenuto a sottolineare come all'inizio la loro relazione fosse ricca di dimostrazioni di affetto e di interesse: "Andava a dormire il pomeriggio con me. Mi faceva capire che era interessato a me". Adesso che queste dimostrazioni non ci sono più, le cose sono cambiate e Oriana non è per nulla felice: "Quel Daniele mi piace, questo Daniele non mi piace proprio per niente. Zero".

Oriana chiede a Micol di parlare con Daniele

Marzoli si sente arrivata al limite e non riesce più a sopportare la situazione. "Sto impazzendo!", ha esclamato ad un certo punto domandando a Micol Incorvaia se possa fare qualcosa essendo amica di Daniele Dal Moro. Secondo Oriana, infatti, lei sarebbe l'unica persona in grado di comprendere definitivamente quali siano le reali intenzioni dell'imprenditore.

In preda allo sconforto e convinta che la decisione di Daniele sarà comunque quella di allontanarsi definitivamente da lei, Oriana è anche scoppiata a piangere in lacrime confortata da Micol: "Non gli piacciono tante cose di me e non mi dà l’affetto di cui ho bisogno” ha dichiarato r assegnata la sudamericana all’idea che Daniele non possa accontentare le sue richieste e voglia al contrario decidere di separarsi ed interrompere definitivamente il rapporto.

Dal canto suo Micol ha risposto promettendo di provare a parlare con il coinquilino per convincerlo a dare ad Oriana le certezze di cui ha bisogno o comunque chiarire quali siano realmente i suoi sentimenti.