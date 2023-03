Il rapporto fra Luca Onestini e Nikita Pelizon è stato sicuramente uno degli argomenti più discussi della settima edizione del Grande Fratello Vip 7. La gieffina non ha mai nascosto di provare una forte attrazione nei riguardi dell'ex tronista di Uomini e Donne. Inizialmente i due concorrenti si sono conosciuti, anche se il ragazzo emiliano non è mai sembrato veramente interessato a cominciare una frequentazione. Così si sono allontanati e per diversi mesi, a causa di varie incomprensioni, la modella e Onestini avevano scelto di proseguire la loro esperienza nella casa più spiata d'Italia su due percorsi completamente differenti.

Però, negli ultimi giorni, qualcosa sembrerebbe mutata nel loro rapporto. Non soltanto brevi dialoghi; infatti a portare la pace è stato un gesto di Luca, ovvero un abbraccio inatteso giunto in occasione del compleanno di Pelizon. Il riavvicinamento fra Luca e Nikita è stato uno dei temi affrontati nella puntata del programma di ieri, lunedì 20 marzo 2023.

Il riavvicinamento fra Nikita e Luca Onestini

Il conduttore del programma Alfonso Signorini ha introdotto l'argomento affermando di avere delle immagini particolari. Il direttore del settimanale Chi ha voluto scoprire cosa stesse accadendo fra Nikita e Luca e così ha invitato i due concorrenti ad andare in mystery room. "Ci piace molto quello che è successo fra di voi", ha dichiarato Signorini, contento di veder riaccesa una certa sintonia fra la modella e l'influencer.

A commentare la vicenda è stato l'ex tronista che ha spiegato che nonostante non abbia gradito gli atteggiamenti di Pelizon negli ultimi mesi, in quest'ultimo periodo ha scelto di mettere da parte le varie incomprensioni per riuscire a godersi con più tranquillità il periodo.

Pelizon è apparsa sorpresa da quanto successo e ha commentato sorridendo: "Sembrava un film".

Dall'altra parte, invece, Luca ha voluto sottolineare che dal reality show avrebbe intenzione di portare con sé dei bellissimi ricordi e magari anche delle belle amicizie e, proprio per tale motivazione, ha deciso di compiere questo passo in avanti verso la compagna d'avventura, evidenziando che per lui il significato del Grande Fratello è ciò che ci si porta a casa.

Il videomessaggio della sorella di Nikita

Per terminare il momento carino, Alfonso Signorini ha deciso di mostrare a Pelizon un videomessaggio toccante da parte di Jessica, la sorella della modella. La ragazza si è complimentata con Nikita per la sua pazienza ed allegria, oltre ad augurarle un felice compleanno. Jessica ha espresso la sua felicità per il percorso di Pelizon e che sia giunta sino a questo punto anche se avverte la sua mancanza. Nikita è stata molto contenta di aver ricevuto questa meravigliosa sorpresa e ha voluto ringraziare apertamente la sorella prima di raggiungere i suoi compagni di avventura nel salone.