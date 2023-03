Daniele Dal Moro mette nei guai Antonella Fiordelisi all'interno della casa del Grande Fratello Vip. In queste ore, infatti, l'ex tronista di Uomini e donne si è lasciato andare ad una confessione del tutto inaspettata sul conto della giovane influencer e lo ha fatto mettendo al corrente anche il suo attuale fidanzato Edoardo Donnamaria.

Le parole di Daniele non sono passate inosservate e c'è da scommettere che, in vista della prossima puntata serale del GF Vip di giovedì 2 marzo, creeranno sicuramente nuovi momenti di scontro e dibattito in studio.

Edoardo e Antonella ai ferri corti al GF Vip 7

Nel dettaglio, al centro delle dinamiche di questa settima edizione del GF Vip continua ad esserci Antonella Fiordelisi, protagonista di un rapporto sempre più conflittuale e problematico con il suo fidanzato Edoardo Donnamaria.

I due si sono ritrovati ai ferri corti nel corso delle ultime ore: la visione delle immagini in cui Donnamaria si lasciava andare un po' troppo con Nicole Murgia, ha spinto la giovane influencer a prendere le distanze dl suo ragazzo, amareggiata e delusa dal suo comportamento.

Ma, in queste ore, ad infierire sul conto di Antonella ci ha pensato Daniele Dal Moro, che ha riportato alcune dichiarazioni della ragazza destinate a scatenare nuove polemiche.

Daniele Dal Moro mette nei guai Antonella con Edoardo: la rivelazione al GF Vip

Daniele, parlando con Edoardo Donnamaria, gli ha confidato che in queste ore Antonella sarebbe tornata a parlare del suo ex fidanzato Gianluca, col quale ha chiuso la relazione proprio durante le prime settimane di messa in onda del GF Vip.

"Ha detto che rivaluta il suo ex.

Ha detto che ha chiuso con una persona che dimostrava molto più di quello che dimostri tu e quindi rivaluta", ha svelato Daniele Dal Moro che ha così voluto informare di questa situazione anche il giovane Donnamaria.

"Questa roba sicuro faranno una clip", ha aggiunto ancora l'ex tronista di Uomini e donne che si è detto convinto e certo del fatto che queste dichiarazioni di Antonella saranno tirate fuori nel corso della prossima puntata serale del Grande Fratello Vip prevista giovedì 2 marzo su Canale 5.

La frecciatina di Edoardo contro Antonella al Grande Fratello Vip

Immediata la reazione di Donnamaria che, dopo aver ascoltato le parole di Daniele, non si è fatto problemi a lanciare una frecciatina al vetriolo nei confronti di Antonella.

"Sai a me cosa ha detto dell'ex? Qualsiasi cosa succeda con me, grazie a me ha capito che non è innamorata e non tornerà più con lui", ha rivelato Edoardo.

"Ma tanto l'incoerenza è di casa", ha chiosato ancora Donnamaria contro la giovane Antonella.