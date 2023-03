Nervi tesi nella casa del Grande Fratello Vip dove, a tenere banco in queste ultime ore, è stato il durissimo sfogo di Davide Donadei nei confronti di Edoardo Tavassi.

Il motivo? Tavassi ha tirato in ballo il tweet al vetriolo dell'ex fidanzata di Davide, letto in diretta nel corso dell'ultima puntata serale del reality show Mediaset.

E, a quel punto, l'ex tronista di Uomini e donne si è arrabbiato, lasciandosi andare ad un duro sfogo in casa.

Davide Donadei perde le staffe contro Tavassi: scoppia la lite al GF Vip

Nel dettaglio, le ultime ore all'interno della casa del Grande Fratello Vip 7 sono state caratterizzate da un forte scontro che ha avuto protagonista Davide Donadei.

L'ex tronista di Uomini e donne è andato su tutte le furie nel momento in cui è stato provocato da Tavassi che, nel corso di un confronto, ha tirato fuori il messaggio al vetriolo che l'ex fidanzata di Davide ha pubblicato durante l'ultima puntata serale del reality show.

"Benvenuta nel club Anto, fatti consolare dai tuoi amici che sanno sicuramente come affrontare l'argomento", ha scritto Chiara Rabbi lanciando così una frecciatina contro il suo ex dopo il presunto tradimento ai danni di Antonella da parte di Donnamaria.

'Non toccare cose mie, non giudicare', Davide perde le staffe con Tavassi al GF Vip (Video)

Tale messaggio è stato nuovamente tirato in ballo da Tavassi nel corso della giornata di ieri, scatenando l'ira funesta dell'ex tronista di Uomini e donne.

"La stai facendo fuori dal vaso. Edoardo mi fai in... te lo giuro su mia madre. Ma come ti permetti, se non sai. Io non ne voglio parlare e ne parli tu", ha sbottato l'ex tronista che stava per scagliarsi contro Tavassi ed è stato fermato in tempo da Antonella Fiordelisi.

"Ma cosa sai? Non devi parlare, ma come ti permetti.

Fuori è un'altra roba. Io giudico quello che vedo qua. Non toccare cose mie. Parla delle cose che vedi qua, non sai niente. Non giudicare", ha proseguito ancora Davide visibilmente alterato e infastidito dal comportamento di Edoardo Tavassi.

questa reazione spropositata solo perché gli ha chiesto di un tweet LETTO IN PUNTATA dalla Salemi… il cuoco ha palesemente qualcosa da nascondere e se la fa sotto perché ha paura che venga fuori#GFvip #incorvassipic.twitter.com/xWmM5HBLph — E • 🍷 (@lavitapensataa) March 1, 2023

Davide ed Edoardo ai ferri corti nella casa del Grande Fratello Vip

Insomma, un clima decisamente molto teso quello che si è venuto a creare all'interno della casa del Grande Fratello Vip, tenendo conto del buon rapporto che Davide e Edoardo avevano creato nel corso di queste settimane.

Di sicuro, tale sfuriata terrà banco nel corso della prossima puntata serale del reality show Mediaset, in programma giovedì 2 marzo su Canale 5.

Alfonso Signorini indagherà sulla relazione tra Davide e Chiara per capire il perché del tweet al vetriolo da parte della ragazza? Lo scopriremo nel corso della diretta serale.