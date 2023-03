Edoardo Donnamaria ricoverato in ospedale dopo la squalifica dal Grande Fratello Vip. In queste ore, il papà del giovane concorrente di questa settima edizione del Reality Show ha postato sui social uno scatto che non è affatto passato inosservato tra i numerosi fan.

Pur non spiegando il perché e i motivi di questo ricovero, il papà di Edoardo ha voluto comunque tranquillizzare tutti i fan, spigando che non si tratta di nulla di serio.

Edoardo in ospedale dopo la squalifica dal GF Vip 7

Nel dettaglio, lo scorso giovedì sera Edoardo è stato squalificato dal cast del GF Vip per aver violato le regole della trasmissione.

I suoi comportamenti fin troppo eccessivi nei confronti di Antonella hanno infatti spinto la produzione del reality show ad intervenire e a procedere con la sua espulsione definitiva dal cast.

Ebbene, in queste ore Edoardo è riapparso sui profili social del padre in uno scatto che ha in parte allarmato i suoi fan.

'Sta bene, tranquille', il papà di Edoardo interviene dopo la foto in ospedale

L'ex concorrente del GF Vip è stato immortalato in questo scatto che lo ritrae steso su un letto d'ospedale, con pantalone tuta e senza maglia.

Un ricovero di cui, però, non sono stati svelati i motivi anche se il padre ha confermato che va tutto bene.

"La pubblicazione di questa foto è autorizzata dallo stesso Edo.

Ha dato tutto fino al 90esimo, ma sta bene. Tranquille", ha scritto il papà di Donnamaria rivolgendosi alle numerose fan social.

Intanto, tutti i fan che speravano di poterlo rivedere nello studio del Grande Fratello Vip durante le prossime puntate serali del reality show, resteranno profondamente deluse.

Alfonso Signorini, al termine dell'ultima puntata serale del programma, ha già confermato che Edoardo non potrà partecipare agli appuntamenti in prime time dopo la squalifica che ha messo la parola "fine" alla sua esperienza nel cast, ad un passo dalla finalissima.

Antonella soffre per la mancanza di Edoardo Donnamaria dopo la squalifica al GF Vip

Intanto, la sua fidanzata Antonella Fiordelisi continua a "struggersi" all'interno della casa di Cinecittà: questi giorni sono stati particolarmente complicati per la giovane influencer, la quale non ha nascosto la sua sofferenza perché sostiene di sentire forte la mancanza del fidanzato.

Edoardo, però, l'ha subito tranquillizzata e qualche giorno fa si è presentato in piena notte fuori dalla casa del GF Vip, armato di megafono col quale ha confermato il suo amore verso Antonella e le ha promesso di aspettarla fuori per riprendere in mano le redini di questa "tormentata" storia d'amore che, tuttavia, ha saputo appassionare il pubblico del reality show.