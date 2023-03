Luca Salatino rompe il silenzio a distanza un paio di mesi dalla fine della sua esperienza nella casa del Grande Fratello Vip.

L'ex tronista di Uomini e donne ha concesso una nuova intervista al magazine della trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi, dove ha svelato per la prima volta di avere nuovamente dei problemi con la schiena, al punto che a breve dovrà sottoporsi ad una nuova operazione.

Il percorso di Luca Salatino nella casa del Grande Fratello Vip 7

Nel dettaglio, Luca Salatino dopo il suo passato da tronista a Uomini e donne è stato scelto come concorrente di questa settima edizione del Grande Fratello Vip, attualmente ancora in onda su Canale 5.

Un'esperienza che non è stata per niente facile per Luca: l'ex volto della trasmissione di Maria De Filippi si è ritrovato più volte in crisi, complice la mancanza della sua fidanzata Soraia.

Per tale motivo, Luca scelse di abbandonare il gioco lo scorso dicembre, quando venne data ai concorrenti la possibilità di decidere e scegliere se proseguire o meno il percorso all'interno della casa di Cinecittà. Alla fine, Luca preferì riprendere in mano le redini del suo rapporto con Soraia, conosciuta proprio nella trasmissione di Maria De Filippi.

Come va tra Luca e Soraia dopo il Grande Fratello Vip: parla l'ex tronista

Ebbene, terminata l'esperienza nella casa del GF Vip, Luca e Soraia non si sono più lasciati e in questi giorni, hanno intrapreso anche la convivenza.

L'ex tronista, infatti, al magazine di U&D ha confessato che hanno scelto di trasferirsi a Como, dove da qualche giorno stanno sperimentando la convivenza. Un periodo felice per la coppia anche se, Luca ha ammesso che non è proprio un momento facile per lui dal punto di vista della salute.

L'ex tronista di Uomini e donne sta facendo i conti nuovamente con dei problemi alla schiena che lo stanno mettendo a dura prova ed ha confessato che a breve dovrà tornare in sala operatoria.

'A breve dovrò farmi operare', la confessione di Luca Salatino dopo il GF Vip 7

"È un momento difficile perché purtroppo la schiena è tornata a darmi qualche problema, quindi a breve dovrò farmi operare e questo mi da preoccupazione", ha ammesso l'ex concorrente del Grande Fratello Vip.

Tuttavia, al suo fianco, ci sarà Soraia: l'ex tronista ha smentito anche le voci di crisi che erano circolate nei giorni scorsi sul loro rapporto.

"So che Soraia mi sarà vicino, proprio come mi sta vicino in questo momento un po' difficile", ha rivelato l'ex protagonista del reality show Mediaset.