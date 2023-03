Nel corso della notte fra il 29 ed il 30 marzo 2023, nella casa del Grande Fratello Vip 7, mentre alcuni gieffini sono a dormire, altri sono ancora svegli a dialogare come, ad esempio, Milena Miconi e Giaele De Donà. La prima ha voluto raccontare alla compagna d'avventura parte della sua carriera di ballerina e soubrette ed anche del suo sogno di divenire un'attrice di un certo spessore. "Ho vissuto questi anni di immagine che la gente vedeva ma non sapeva chi c'era dietro", ha dichiarato Miconi, aggiungendo, in merito all'esperienza nel loft di Cinecittà: "Qua tu porti la tua normalità".

Il racconto di Milena Miconi

Milena ha messo in evidenza il suo passato nel mondo dello spettacolo affermando di aver effettuato cose abbastanza importanti per quel periodo: "Oggi c'è un'altra forma di spettacolo. Quel mondo esiste per qualcuno che è appassionato". Miconi ha anche aggiunto: "Il mio sogno era di fare l'attrice ed attraverso quel percorso ho avuto la possibilità di farmi conoscere". Proseguendo il suo pensiero, la romana ha dichiarato: "È stato faticoso perché spesso ti vedono in un certo modo e la tua credibilità la devi sempre sudare", ha detto Milena, ricordando le porte in faccia ricevute prima di poter dimostrare il suo potenziale e il suo valore.

Miconi ha poi raccontato a Giaele De Donà che, in più di un'occasione, la gente che andava a teatro le faceva i complimenti quasi come se non credessero che fosse brava: "Ma perché non te l'aspettavi?".

Milena ha narrato a De Donà la sua gavetta contraddistinta dai tanti sacrifici per raggiungere i suoi sogni nel mondo dello spettacolo.

L'esperienza al Grande Fratello di Milena

"Non deve essere stato semplice toglierti da quel mondo", ha detto l'imprenditrice, ascoltando le parole di Milena che ha replicato: "Per me stare qui non è togliere ma aggiungere un'esperienza che è diversa ma è pur sempre una forma di spettacolo che è moderno".

"Per carità sono grande ma se sono qua - ha continuato Miconi - è perché ho un passato di un certo tipo e perché non devo essere presa in considerazione?". Milena ha poi aggiunto: "Se io devo mandare un messaggio è che comunque bisogna sempre crederci e prepararsi a fare le cose".

Milena, nel suo racconto, ha sottolineato di essere orgogliosa del suo percorso dal punto di vista professionale e di essersi guadagnata tutto con lo studio e la forza di volontà. L'avventura nella casa del Grande Fratello Vip 7 rappresenta per la soubrette anche un'occasione per farsi conoscere da un pubblico più giovane.

.