L'eliminazione dalla casa del Grande Fratello Vip 7 di Luca Onestini, nella semifinale di lunedì 27 marzo 2023, ha provocato sentimenti contrastanti non solo in Alberto De Pisis ma anche e soprattutto in Nikita Pelizon. Se il ragazzo rimasto nel loft di Cinecittà si è sentito attanagliato dai sensi di colpa per le sue decisioni, la modella triestina, invece, ha avvertito del forte rammarico per come si è evoluto il rapporto con l'ex tronista di Uomini e Donne nel corso dei mesi trascorsi.

Inizialmente si erano avvicinati instaurando una bella amicizia ma la concorrente non ha mai nascosto di provare una certa attrazione per il compagno e hanno finito con l'allontanarsi tra fraintendimenti e sentimenti non ricambiati.

Nikita, ha avuto un momento di sconforto che ha palesato parlandone con Milena Miconi.

Nikita Pelizon si sfoga con Milena

Ultimamente Nikita e Luca si erano riappacificati e avevano stabilito un rapporto di pacifica convivenza. Il ragazzo aveva giustificato l'accaduto evidenziando di voler trascorrere serenamente gli ultimi giorni in casa. L'eliminazione ha scosso Pelizon che, da sola, si è lasciata andare ad un pianto di sconforto. "Che ti è successo improvvisamente?", ha domandato Milena Miconi avvicinandosi. Nilita ha fatto comprendere che era da tempo che si stava trattenendo: "È strano perché era qui da quattro mesi. È strano che non gira più per la casa, che non fa dispetti", ha risposto Nikita.

"Stavi bene. Era uno stimolo in più e vi eravate riappacificati", ha sottolineato l'attrice per giustificare il malessere della modella. "Volevo finire questa cosa insieme", ha dichiarato Nikita aggiungendo: "A prescindere dalla sua figura, è una persona che non vorrei perdere nella mia vita".

L'incoraggiamento di Milena a Nikita

"Mi farebbe piacere vederlo per un caffé", ha detto speranzosa Nikita Pelizon riferendosi a Luca. La modella ha ribadito che nell'avventura nella casa si sono fatti del male reciprocamente ma Onestini non è una brutta persona. La triestina ha confidato di aver detto a Luca di non volerlo vedere lontano dalle telecamere ma non è vero perché, in realtà, lo ha solo anticipato per paura.

"Ormai siamo alla fine e nella vita non si può mai sapere quello che può succedere", ha affermato l'ex ballerina del Bagaglino per incoraggiare la compagna d'avventura e le ha consigliato di non soffermarsi troppo su questi tipi di pensieri. Quanto successo tra lei e Luca è qualcosa di naturale proprio come i sentimenti non corrisposti. Forse, quando il programma sarà terminato, Pelizon ed Onestini avranno la possibilità di riprendere il loro rapporto di amicizia.