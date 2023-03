In seguito alla 41^ puntata del Grande Fratello Vip 7, in onda lunedì 13 marzo, tra Alberto De Pisis e Oriana Marzoli sembra essersi rotto qualcosa: Alberto ha confidato a Luca Onestini di esserci rimasto molto male per i giudizi taglienti della coinquilina. Nonostante Luca gli abbia spiegato che Oriana è spesso impulsiva e non pensa veramente quello che dice, Alberto non sembra essersi convinto.

I motivi della discussione

Prima di arrivare alla delusione di Alberto, è giusto fare un passo indietro. Il giorno prima della diretta, De Pisis ha accusato Oriana di origliare un suo confessionale e l'ha rimproverata.

In un primo momento sembrava che la situazione fosse rientrata, ma durante la 41^ puntata Alfonso Signorini ha mandato in onda una clip in cui Alberto ha ascoltato alcuni giudizi di Oriana sul suo conto.

A quel punto è nato un botta e risposta tra i due coinquilini: Oriana ha sostenuto che Alberto, essendo stanco, sarebbe dovuto uscire prima dal gioco, mentre De Pisis le ha risposto che dovrebbe pensare più al suo atteggiamento all'interno della casa piuttosto che a quello degli altri.

Lo sfogo di Alberto

In attesa di festeggiare il compleanno di Antonella Fiordelisi, Alberto si è ritrovato a parlare con Luca Onestini. Il gieffino si è detto piuttosto deluso per quanto accaduto con Oriana: secondo il suo parere, Oriana pensa davvero che sarebbe dovuto uscire prima dal Grande Fratello Vip 7.

Dal punto di vista di Luca Onestini, invece, Oriana è spesso impulsiva e spesso esprime dei giudizi senza pensarci troppo. Dunque, ha spronato i due compagni d'avventura ad avere un chiarimento: "Lei si è affezionata a te".

Nonostante le rassicurazioni di Onestini, Alberto De Pisis non la penserebbe allo stesso modo ma ha detto di provare ad accettare i giudizi di Marzoli sul suo conto: "Me ne faccio una ragione".

De Pisis dopo lo screzio con Oriana si è 'vendicato' con Giaele

Non è stata solo Oriana a finire nel mirino di Alberto, ma anche Giaele: il concorrente non ha gradito che la sua amica non abbia preso le sue difese davanti alle critiche di Marzoli. Di conseguenza, nella 41^ puntata l'influencer ha deciso di nominare proprio Giaele.

Il giorno seguente la diretta, De Donà ha cercato un confronto con l'amico, ma invano: Alberto ha riferito di non avere alcuna intenzione di chiarire la situazione. Infine, ha sostenuto che nel momento in cui vorrà un faccia a faccia, sarà lui ad avvicinarsi. Tale atteggiamento ha portato Giaele ad avere un crollo emotivo, dettato anche dalla stanchezza per i sei mesi di "reclusione" nella casa di Cinecittà.